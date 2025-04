Antonino Spinalbese, noto ex fidanzato di Belen Rodriguez nonché papà di Luna Marì, la seconda figlia della showgirl argentina, ha una compagna? Dopo la rottura con la modella, è stato accostato a diverse donne. Nel 2023 ha preso parte al Grande Fratello e proprio nella casa i fan speravano di vederlo “accoppiato” con Ginevra Lamborghini, concorrente del reality show. Tra i due sembrava esserci del tenero ma fuori dalla casa non è nato nulla. Ma oggi Antonino Spinalbese è fidanzato? Cosa sappiamo sulla sua vita sentimentale? Lui ha raccontato, circa un anno fa, di essere accompagnato con una ragazza più piccola di lui.

Loredana Lecciso, mamma di Jasmine Carrisi, chi è/ "Lei sperava che mi laureassi"

“Ho sempre avuto relazioni con donne più grandi di me, e penso che non sia stato un caso. Belen ha undici anni più di me. Ora, però, le cose sono cambiate: sbagliando si impara, e infatti oggi sto con una ragazza più giovane di me” spiegava a “Ciao Maschio” Antonino, l’hair stylist amatissimo dalle donne. Un anno dopo quella confessione, è ancora fidanzato? Cosa sappiamo sulla sua situazione amorosa? Lui, come al solito, non si scompone molto: ogni tanto arriva qualche indizio, qualche flebile confessione come quella di un anno fa, ma non si espone mai eccessivamente.

Lorenzo Amoruso, ex compagno Manila Nazzaro/ Lei: "Fu artefice di shitstorm nei miei confronti"

Antonino Spinalbese è fidanzato? La storia con Ainhoa Foti Rodriguez

Oggi Antonino Spinalbese dovrebbe essere fidanzato con un’altra donna, Ainhoa Foti Rodriguez. Lei è una tatuatrice di Genova, che da anni ormai vive a Milano, dove lavora. In passato ha lavorato come modella e indossatrice per grandi brand come Guess e Brosway, per poi diplomarsi in Fashion Styling all’Accademia del Lusso di Milano. Oggi è un’affermata tatuatrice e qualche tempo fa ha tatuato anche Antonino. Di recente l’hair stylist è stato accostato nuovamente a Belen Rodriguez, perché i due sono stati avvistati insieme al parco con la figlia Luna Marì. Antonino, però, sembra essere felice con Ainhoa, la sua nuova ragazza.