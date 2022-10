Antonino Spinalbese e Giaele De Donà: notte hot sotto le coperte/ La regia censura ma…

Antonino Spinalbese e Giaele De Donà: dalla guerra alla pace

Scoppia la pace tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà. Dopo aver litigato ed essersi allontanati, i due concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 hanno ritrovato il feeling e, nella tarda serata di ieri, dopo aver cenato in compagnia degli altri vipponi, si sono appartati in camera da letto. Tra una confidenza e un’altra, Giaele che, nel corso dell’ultima puntata del reality ha ricevuto notizie sul marito Brad, si è ritrovata sotto le coperte con l’ex di Belen Rodriguez. Tra i due sono cominciati una serie di grattini che, ben presto, si sono trasformati in carezze più passionali.

GF Vip, Giaele punge Ginevra "mi prenderò cura del tuo Antonino"/ "È in buone mani…"

Coperti dal piumone del letto in cui Antonino dorme solo, i due vipponi hanno cominciato a dare vita a strani movimenti. La regia ha inizialmente mostrato il momento d’intimità che i due si sono concessi lontani dagli occhi indiscreti degli altri concorrenti e, successivamente, ha censurato tutto concentrandosi sul confronto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

GF Vip, Antonino "storia con Ginevra seria"/ Ma in diretta non risponde a Signorini

Antonino Spinalbese e Giaele De Donà: scoppia la passione?

Antonino Spinalbese continua ad essere accostato alle varie donne della casa. Con Giaele De Donà, tuttavia, l’attrazione iniziale è diventata sempre più evidente dopo l’uscita dalla casa di Ginevra Lamborghini con cui aveva inizialmente legato. La giornata di ieri ha riavvicinato pericolosamente Giaele e l’ex di Belen che, dopo essere stati censurati dalla regia, sono stati nuovamente inquadrati quando dal piumone fuoriuscivano solo le mani. I corpi di entrambi erano sommersi dalle coperte e su twitter gli utenti si sono scatenati convinti che tra i due sia scoppiata la passione.

Antonino Spinalbese "Clip alterata sullo sputo di Elenoire Ferruzzi"/ L'attacco agli autori del GF VIP

Dopo aver trascorso diverso tempo insieme a letto, Antonino e Giaele hanno prima raggiunto tutti gli altri e poi si sono concessi un altro po’ d’intimità in giardino. La De Donà, poi, si è recata nella propria stanza dove, mentre era a letto, è stata raggiunta dallo stesso Antonino che, con la complicità di Carolina Marconi e Antonella Fiordelisi, le ha fatto una scherzo svegliandola. Cosa accadrà oggi durante la festa del sabato sera tra i due?

Antonino e Giaele sempre più vicini, sempre più intimi 🔥 #GFVIP pic.twitter.com/ki5iW8MruR — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 28, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA