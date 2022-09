Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini/ Cala il gelo e lui.. si fionda su Gioele!

Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese, cala il grande gelo dopo la puntata del GF VIP

Cala il grande freddo al Grande Fratello VIP tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. L’ex di Belen Rodriguez non sembra aver preso benissimo il passo indietro di Ginevra, che fuori dalla casa, evidentemente, ha qualcuno di speciale che la attende. Durante la diretta della puntata, l’opinionista Sonia Bruganelli ha dispensato consigli a Antonino, suggerendogli di prestare molta attenzione agli atteggiamenti della ragazza.

Spinalbese, ad ogni modo, non se lo è fatto ripetere due volte. E nel dopo puntata, non a caso, ha finito per snobbare Ginevra, rivolgendo le sue attenzioni a Giaele. Quest’ultima, oltretutto, non ha fatto mistero di essere intrigata dal ragazzo.

Nelle ultime ore Ginevra Lamborghini ha avuto modo di confrontarsi con George Ciupilan per quanto concerne il suo rapporto con Antonino. Il ragazzo le ha consigliato di non porsi troppi limiti nei suoi confronti e di vivere quello he sente. L’ereditiera, evidentemente, non ha le idee chiarissime dato che poco dopo il confronto con George, è stata inquadra mentre piangeva consolata da Nikita Pelizon. Il fatto che Antonino abbia dormito con Gioele, probabilmente, non le è andato giù.

