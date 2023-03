Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini sono fidanzati?/ “Ci eravamo già baciati…”

Com’è nato il rapporto tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini?

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini hanno fatto sognare milioni di spettatori del Grande Fratello Vip, dentro la casa ma soprattutto fuori! Antonino, 28 anni, era entrato nella casa più spiata d’Italia come ex fidanzato di Belén Rodriguez, Ginevra invece, 30 anni, era entrata come nipote del famoso Ferruccio Lamborghini e sorella della cantante Elettra. Tra i due, sin da subito, era scattata una sintonia particolare, ridevano tantissimo, si stuzzicavano e si percepiva anche una grande attrazione fisica.

Dopo l’uscita di Ginevra Lamborghini dalla casa del Grande Fratello Vip, i fan della coppia: “i Gintonic“, sono diventati ancora più “accaniti”; all’interno della casa tanta nostalgia, in alto aerei e striscioni da parte dei fan e fuori Ginevra, che all’inizio si mostrava “restia” dichiarando: “Io gli voglio un gran bene, è solo una grande amicizia”, negando in qualche modo ciò che in realtà c’era tra loro ed era ben visibile agli occhi di tutti. I due hanno avuto modo di rivedersi all’interno della casa con varie sorprese da parte di Ginevra e con il suo ritorno in casa da ospite, ma a parte un super abbraccio e la promessa di un viaggio insieme a Pomezia, tutto era rimasto “calmo”, almeno fino ad ora!

Antonino Spinalbese esce dalla casa del Grande Fratello Vip ma al dispiacere dei fan si associa la gioia di poterlo rivedere insieme alla “sua” Ginevra Lamborghini! Quando i due si rivedono, il desiderio è quello di voler fuggire dagli sguardi indiscreti delle telecamere, arrivati in studio però, è finalmente scattato il loro primo bacio! O almeno si pensava che fosse il primo…Antonino infatti ha successivamente dichiarato proprio ad Alfonso Signorini che il bacio tra lui e Ginevra in realtà c’era già stato all’interno della casa: “Ci eravamo già baciati nella sauna ed era quella famosa parola che le avevo mandato in segno di un ricordo. Non è stato ripreso perché dopo 5 mesi avevo capito come funzionava la casa”.

Il conduttore del GF Vip ha poi smentito le voci sulla prima notte a Roma tra Antonino e Ginevra dicendo che Antonino era stato subito “prelevato” dalla mamma, eppure i fan hanno ipotizzato che i due possano comunque aver passato una notte d’amore insieme dato che su Instagram alla domanda di una fan che durante una diretta chiedeva: “Antonino quando andrai a Pomezia da Ginevra?”, lui ha risposto: “In realtà ci sono già stato”. La conoscenza tra i due sta continuando e c’è la probabilità che prima o poi sbocci l’amore.











