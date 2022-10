Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini hanno fatto l’amore al GF Vip?/ Sospetti..

Cosa è successo sotto le coperte tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini?

Tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini c’è stato qualcosa sotto le coperte? In queste ore è emerso un particolare che ha insospettito i fan del Grande Fratello Vip. Mentre Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria erano in giardino a scambiarsi delle effusioni, ha fatto la sua irruzione Antonino Spinalbese e rivolgendosi a loro ha detto: “Avete mai visto un video su di me? Poi vi spiego come si fa?”. La frase ha subito attirato la curiosità del web e sono stati in molti a chiedersi a cosa si riferisse Antonino Spinalbese. A quale video ha fatto riferimento l’ex compagno di Belen Rodriguez? Anche Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono insospettiti e hanno iniziato a fare delle ipotesi. Antonella Fiordelisi ha insinuato il dubbio che Ginevra e Antonino avessero fatto qualcosa sotto le coperte senza che però nessuno si fosse accorto di nulla. Edoardo Donnamaria però non crede alla versione di Antonella Fiordelisi che però gli ha fatto notare come con attenzione al buio sotto le coperte possa succedere di tutto senza farsi notare.

Antonella Fiordelisi però pensa che Antonino Spinalbese non la racconti giusta e dice: “Ha fatto qualcosa con Ginevra allora”. Edoardo invece fa un altro nome: “Secondo me con Giaele”. Sui social però Antonino Spinalbese è stato ricoperto di insulti e qualcuno ha ipotizzato che quanto raccontato da lui non corrispondesse al vero: “Pensate essere così cesso da alludere che con Ginevra abbia fatto chissà che sotto le coperte, quindi mostrando 0 rispetto per lei, e vantarsi di non essere stato scoperto, ma solo perché in realtà vuole essere scoperto per avere la clip. Questo senza ship è il nulla”, ha scritto un utente.

Antonino Spinalbese sente la mancanza di Ginevra Lamborghini

Sarà davvero successo qualcosa tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini? Il popolo del web pensa che l’imprenditore abbia solo voluto insinuare un dubbio ma che in realtà tra loro non ci stato nulla. Dopo l’incontro con Ginevra Lamborghini nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese entrato in crisi. Il concorrente ha messo in dubbio la sua permanenza nella casa consapevole che da quando sia uscita Ginevra per lui sia cambiato tutto. Confidandosi con Patrizia Rossetti e Alberto De Pisis, Spinalbese ha puntato il dito contro Gegia che non è stata squalificata per le frasi su Marco Bellavia: “Comunque anche su quello che è successo con Marco ci sono casi diversi. Ora non è che perché io sono dalla parte di Ginevra non riesco a dare giudizi sensati. Gegia ha detto delle cose con un’intenzione più forte. Quindi ci sta che uno nomini Gegia”.

Antonino non sopporta che a pagare più caro di tutti sia stata proprio la Lamborghini di cui sente la mancanza. Antonino infatti ha confidato: “Mi sa che non ce la faccio fino a lunedì. “Io sto qui a lungo? Guardate sono sincero. Io non avevo problemi fino ad adesso. Perché io avevo trovato lei nel mio habitat. Stavo da dio insieme a lei e le giornate passavano anche veloci. Adesso però le cose senza di lei sono cambiate. Nulla togliere a voi ci mancherebbe. Diciamo che è come se ti levassero il lavoro, è un bel colpo ragazzi”. Antonino riuscirà con il tempo a superare l’assenza di Ginevra o abbandonerà la casa per lei?











