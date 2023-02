Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini stanno insieme dopo il GF Vip?/ Spunta l’indiscrezione bomba!

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini sono una coppia dopo il GF Vip?

Giovedì scorso Antonino Spinalbese lasciava definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip 7. Il suo percorso si concludeva però con una dolce accoglienza dall’esterno: quella di Ginevra Lamborghini. “È tornata single!” ha subito annunciato Signorini ad Antonino, che ha abbracciato Ginevra con passione. Questo incontro è però culminato in studio con un lungo bacio sulle labbra che è parso sancire l’inizio di una frequentazione amorosa tra i due. Ma cos’è successo davvero in questi giorni tra Antonino e Ginevra?

Antonino Spinalbese riabbraccia la figlia Luna grazie a Belen/ Il video commuove e...

Se Spinalbese ha subito postato sui social il tenero incontro con sua figlia Luna Marì, più avaro è stato nel dare notizie sulla frequentazione con Ginevra Lamborghini. Non una foto, un video o un cenno a quanto accaduto tra loro dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip. C’è però chi ci ha pensato per lui.

Antonella decisa a rivedere Antonino dopo GF Vip: "È speciale"/ Edoardo sbotta: "Futuro insieme? Non so"

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, cosa sta accadendo dopo il GF Vip: l’indiscrezione

Se Antonino Spinalbese ha mantenuto fino ad oggi un totale riserbo su cosa sia accaduto con Ginevra Lamborghini dopo il GF Vip, a darcene un’indiscrezione è stato Alessandro Rosica. L’esperto di gossip, noto anche con Investigatore social, ha pubblicato un tweet in cui annuncia che tra i due tutto procede a gonfie vele: “Ultim’ora GF Vip. Per la gioia dei fan e un po’ meno dei non fan prosegue a gonfie vele l’amicizia speciale tra Antonino e Ginevra”, si legge. Qualche dettaglio in più però arriverà nel corso della nuova diretta del GF Vip: le anticipazioni, infatti, ci svelano che Signorini indagherà con i diretti interessati su questa ‘amicizia speciale’.

Antonino e Ginevra, lungo bacio in studio al GF Vip/ Signorini: "Sono senza parole"

Ultim’ora Gf. Per la gioia dei fan e un po’ meno dei non fan prosegue a gonfie vele l’amicizia speciale tra Antonino e Ginevra. #gfvip #GFVIPParty #gintonic #lamborghini #spinalbese — Alessandro Rosica (@Investigsocial) February 26, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA