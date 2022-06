Antonino Spinalbese e Helena Prestes fidanzati?/ L’ex di Belen bacia la modella e…

Antonino Spinalbese e Helena Prestes fidanzati?

Nuovo amore per Antonino Spinalbese ad un anno dalla fine della storia d’amore con Belen Rodriguez da cui ha avuto la figlia Luna Marì? Il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 1 giugno, ha pubblicato le foto di Spinalbese in compagnia della bellissima modella brasiliana Helena Prestes che il pubblico ha conosciuto durante l’ultima edizione di Pechino Express 2022 in coppia con Nikita Pelizon. Spinalbese e Helena sono stati così pizzicati dai fotografi di Chi in quel di Milano tra baci e atteggiamenti inequivocabili.

Un bel passo avanti per l’ex di Belen Rodriguez che, invece, è tornata con l’ex Stefano De Martino. Dopo la fine della storia con la showgirl argentina, Antonino si era mostrato solo in compagnia di qualche amico e della piccola Luna Marì di cui è follemente innamorato. Oggi, però, pare che la bellissima modella abbia fatto breccia nel suo cuore.

Baci e sorrisi tra Antonino Spinalbese e Helena Prestes

Sorridenti e complici, nella foto del settimanale Chi, Antonino Spinalbese e Helena Prestes sono seduti al tavolino di un bar dove si concedono baci, ma anche tante risate e sguardi. Accanto alla modella, l’ex di Belen ha ritrovato il sorriso e una complicità che non è sfuggita all’obiettivo dei fotografi. Come sottolinea il magazine diretto da Alfonso Signorini, entrambi amano la semplicità. Helena, inoltre, pare abbia avuto un passato doloroso.

Classe 1990, modella, insegnante di yoga e giocatrice di basket, è cresciuta in un quartiere difficile, vicino alle favelas trovando nel basket il suo riscatto. Ora, pare che accanto a Spinalbese, abbia trovato anche l’amore.

