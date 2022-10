Antonino Spinalbese e il rapporto con la sorellina/ “Per me è sempre piccola”

Grande Fratello Vip 2022, Antonino Spinalbese e il rapporto con la sorellina

Al Grande Fratello Vip 2022 è tempo di confessioni per Antonino Spinalbese, che si ritrova in giardino a parlare con alcuni suoi compagni di viaggio. L’hairstylist dei Vip si sofferma su una persona importantissima della sua famiglia: una delle sue sorelle minori. Ricorda in particolare alcuni episodi di tanti anni fa, quando lui ha iniziato a lavorare e spesso doveva prendersi cura di lei ed aiutarla a farle da mangiare. “Avevo appena iniziato a lavorare e nella pausa (avevo un’ora e mezza o due di pausa) facevo sta corsa a piedi, la andavo a prendere e le insegnavo a cucinare” spiega.

Il concorrente svela però come, con il tempo, si accorse che in realtà la sorellina era molto brava ai fornelli: “In realtà con il tempo si è capito che era brava più lei di me, però le piaceva il fatto che io le cucinassi. Poi all’improvviso è cresciuta, e ancora oggi quando torno a casa faccio le stesse cose che facevo prima“. Per lui ha ancora le sembianze di una bambina e parla di lei con fare affettuoso: “Per me è sempre piccola, perché è minuta, ha lo stesso viso, non è una donna, ha 19 anni. Lei ha proprio il viso da bimba, la voce da bimba“.

Al Grande Fratello Vip 2022 Antonino Spinalbese è in vena di confessione sul suo vissuto e sul rapporto con i familiari. Nella Casa di Cinecittà il concorrente è però reduce da giorni di fuoco, segnati dal litigio con l’amico Edoardo Donnamaria al termine delle nomination della scorsa puntata. L’hairstylist ha mal digerito la motivazione avanzata dal coinquilino e, dopo la diretta serale, i due si sono scontrati apertamente in giardino alimentando il clima di tensione.

Alfonso Signorini ne parlerà questa sera in puntata? Il conduttore è pronto per una nuova diretta con il Grande Fratello Vip 2022 che, anche stasera, promette sorprese e ricchi colpi di scena. Si tornerà a parlare del caso Mark Caltagirone con Pamela Prati e ci sarà una emozionante sorpresa per Carolina Marconi. Ma i battibecchi e scontri tra coinquilini sono ormai all’ordine del giorno e quello tra Antonino Spinalbese e Edoardo Donnamaria è stato particolarmente movimentato. Signorini potrebbe dunque riservare una clip anche per ripercorrere i loro giorni di fuoco.

