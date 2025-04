Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez hanno vissuto una breve ma intensa storia d’amore in passato. I due avevano grandi progetti insieme, non a caso hanno messo al mondo la piccola Luna Mari che oggi ha tre anni. La figlia, inevitabilmente, tiene ancora unita la coppia anche dopo la separazione. Una separazione che si è concretizzata proprio poco dopo tempo la sua nascita. Nonostante alcune tensioni, Antonino Spinalbese e la sua ex compagna hanno mantenuto dei rapporti cordiali, per il bene della piccola.

Eppure basterebbe riavvolgere il nastro alla fine del 2023, per uno scontro al veleno tra Belen e Antonino. In una intervista a Ciao Maschio, il parrucchiere ha rivelato che a pesare sul loro rapporto è stato il carattere lunatico di entrambi. Ora però Antonino e Belen starebbero facendo il possibile per vivere in armonia e serenità, anche se non sempre riescono a realizzare questo intento.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, una ‘tregua’ per il bene della figlia Luna Marì

E’ stato lo stesso Antonino Spinalbese a rivelare di avere ancora qualche conflitto con la sua ex compagna. Scontri inevitabili, forse, per via del carattere fumantino che caratterizza entrambi. “Io e Belen siamo due lunatici, adesso su questa cosa io ci scherzo e ne parlo anche in maniera divertente, ma vivendola allora, quando eravamo fidanzati, non lo era affatto”, ha raccontato l’ex compagno della showgirl e conduttrice argentina.

Come dicevamo la loro storia d’amore è stata piuttosto breve, parliamo all’incirca di un anno di storia. Le tensioni non sono mai tramontate del tutto, ma oggi tutti e due sembrano pronti a prendersi le loro responsabilità. “Andiamo avanti di settimana in settimana. Una volta parliamo e andiamo d’accordo, altre settimane non andiamo affatto d’accordo. Delle volte inizia lei, altre volte io”, ha confidato l’ex concorrente del Grande Fratello.

