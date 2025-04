C’è un gossip che aleggia nella Casa di The Couple e che ha come protagonisti Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi. La figlia di Al Bano e il celebre hairstylist sarebbero molto vicini, al punto tale che sarebbe scattato tra loro un bacio. Ci sarebbe, insomma, dell’attrazione tra i due concorrenti di The Couple, almeno stando alla bomba lanciata da Deianira Marzano qualche giorno fa. Tuttavia, non è chiaro quando i due si sarebbero baciati, né c’è una foto o un video di questo avvicinamento ‘pericoloso’.

Certo, è vero che i due si sono stuzzicati qualche volta in questa prima settimana e che Jasmine non ha fatto mistero di trovare Antonino un bel ragazzo, ma oltre questo non si è andati. Lui stesso, all’interno della Casa, parlando di sentimenti ha dichiarato: “Lato sentimentale non sono per niente sereno… però sto bene da solo. Vado a momenti”.

Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi, flirt a The Couple o strategia di gioco?

Tutto farebbe pensare che Antonino Spinalbese è entrato nella Casa da single e da single vorrebbe anche uscirne. Durante una chiacchierata con Thais Wiggers, l’ex di Belen Rodrigues ha anche ammesso di avere, dal punto di vista sentimentale, tutto ciò di cui ha bisogno grazie a sua figlia Luna Marì. E allora come nasce il gossip che lo vede coinvolto con Jasmine Carrisi? È chiaro che la possibile liason inevitabilmente anima il reality di Ilary Blasi anche dal punto di vista delle dinamiche interne oltre che per il gioco che, ricordiamo, porterà una coppia a vincere un milione di euro. Antonino e Jasmine sono due ragazzi popolari e molto belli, e potrebbero effettivamente essere una bella coppia anche oltre il reality. I due potrebbero insomma essere realmente interessati l’uno all’altra, preferendo tuttavia non esporlo subito, ma potrebbe invece trattarsi di una ‘strategia da reality’ che sta già avendo i suoi frutti. Di certo, Ilary Blasi indagherà sulla cosa già a partire dalla nuova diretta.