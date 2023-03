Antonino Spinalbese e la figlia Luna Marì/ “Mi sono cedute le gambe per l’emozione”

Com’è Cambiata la vita di Antonino Spinalbese dopo la nascita della figlia Luna Marì?

A breve Antonino Spinalbese, ex gieffino e parrucchiere, sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Antonino ha avuto una storia d’amore con la showgirl argentina Belén Rodriguez e da quella storia (poi giunta al termine) è nata la donna della sua vita: sua figlia Luna Marì. Antonino è diventato padre per la prima volta nel 2021, l’arrivo di Luna gli ha stravolto la vita e l’ha resa molto più bella, però ha anche cambiato tante cose in lui e nella sua vita privata, tra cui il desiderio di avere una donna solo e se in cuor suo ritenga possa piacere alla figlia, questo perché per Antonino, Luna Marì è la sua priorità.

Antonino aveva affrontato questa tematica all’interno del Grande Fratello Vip, durante il periodo del suo piccolo “flirt” con Oriana, la stessa con cui aveva discusso proprio “a causa” della figlia. In quel periodo Oriana vedeva che Antonino non faceva altro che pensare alla figlia e spesso era nostalgico, questo l’ha portata a dire: “Parla ancora della figlia? Che palle!”. La showgirl in seguito si è scusata con Antonino per la frase detta con leggerezza ma da quel momento Antonino ha iniziato ad allontanarla senza mai tornare indietro.

Antonino Spinalbese riabbraccia la figlia dopo mesi al Grande Fratello Vip

Come avevamo preannunciato, il percorso di Antonino Spinalbese all’interno del Grande Fratello Vip è stato segnato dalla nostalgia per la figlia Luna Marì e anche per i “sensi di colpa” (dato che Spinalbese era entrato nel reality, lasciando fuori da quelle mura una bambina molto piccola). All’interno del reality Spinalbese aveva dichiarato: “Quando è nata mi sono cedute le gambe per l’emozione. Io credo di non riuscire a gestire un altro amore perché sono completamente invaghito di mia figlia, voglio vivere dei momenti stupendi con lei come io non ho potuto fare con mia madre e con mio padre“.

Quando il gieffino è uscito dalla casa più spiata d’Italia, la prima cosa che ha fatto è stata andare a riabbracciare la figlia; aveva paura che dopo mesi senza vederlo la piccola Luna potesse non riconoscerlo e invece sui social abbiamo potuto assistere a una scena molto commovente, un video in cui Antonino torna a casa dopo mesi e Luna Marì, dopo averlo subito riconosciuto, corre verso di lui per abbracciarlo e non si stacca più. A quel meraviglioso video pubblicato da Spinalbese e affiancato dalla descrizione: “Mi perdoni?”, sono seguiti altri video in cui i due giocano e sorridono insieme. La cosa certa è che dopo più di 5 mesi, Antonino non si separerà dalla figlia per molto tempo.











