Antonino Spinalbese, morte del padre e rimpianti/ “Si è tolto la vita, era andato…”

Antonino Spinalbese, la dolorosa morte del padre

Antonino Spinalbese, 28 anni, ex concorrente del Grande Fratello Vip, “nasconde” un passato molto doloroso legato alla tragica scomparsa del padre quando lui aveva solo 17 anni. All’inizio del percorso televisivo Antonino parlando della figlia Luna Marì aveva detto: “Voglio vivere dei momenti stupendi con lei, come non ho potuto fare con mia madre e con mio padre”.

Antonino Spinalbese, la madre e le sorelle Lucia e Assunta/ “La vita per noi non è stata facile…”

Successivamente Antonino ha raccontato il motivo per cui non ha potuto vivere a pieno il padre: “La separazione dei miei genitori mi ha distrutto. Avevo 8 o 9 anni e vedevo piangere mia madre, la vedevo soffrire. Ci siamo trasferiti a La Spezia e mio padre si ritrova ad avere i figli lontano da casa. Durante i preparativi per il mio 18esimo compleanno, abbiamo avuto una discussione. Non sono più riuscito a recuperarla quella discussione perché lui se ne è andato. Il 15 gennaio mia madre mi sveglia dicendomi che mio padre è morto. Dormivo, ero rilassato ed era una mattina come le altre. Mia madre ha avuto questo sfogo quasi come se cercasse aiuto. Mio padre si è tolto la vita. Era andato in depressione e nessuno se ne era accorto. La depressione a volte non ha voce”.

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini sono fidanzati?/ “Ci eravamo già baciati…”

Antonino Spinalbese: all’interno del Grande Fratello Vip ha realizzato la morte del padre, quali sono suoi rimpianti?

Parlando della morte del padre al Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese aveva aggiunto: “Mi sono accorto che non stava bene. Quel dolore non potrà mai passare. Avrei voluto vederlo. Ho l’immagine dei suoi capelli, del profumo che aveva. Queste cose ho sempre cercato di dimenticarle”. Nel corso degli anni Antonino ha dovuto affrontare il dolore e i suoi rimpianti ma soprattutto ha dovuto lottare contro la mancanza del suo papà, che per lui era come un socio e spesso un sosia. “Sono passati 10 anni eppure ancora oggi quando ricevo una bella o una brutta notizia mi viene d’istinto di chiamarlo al cellulare. Ho continuato a scrivergli dei messaggi sul cellulare”.

Antonino Spinalbese e la figlia Luna Marì/ “Mi sono cedute le gambe per l’emozione”

Uno dei rimpianti più grandi di Antonino è rimasta la discussione avuta col padre prima della sua morte, basata sull’immaturità che Antonino aveva a quel tempo. All’interno della casa Spinalbese ha raggiunto un obiettivo importante: ha realizzato la morte del padre. Il reality gli ha permesso di restare solo e metabolizzare l’accaduto, fuori invece continuava a fingere, dentro di se, che il padre fosse ancora vivo, magari nella casa accanto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA