Antonino Spinalbese si lascia andare su Belen

A poche ore dal suo ingresso nella casa di The Couple, Antonino Spinalbese è tornato a parlare della sua storia e ovviamente non poteva mancare anche qualche rivelazione su Belen Rodriguez. La modella e showgirl argentina si sarebbe riavvicinata negli ultimi tempi all’ex fidanzato, ovviamente soprattutto per il bene della figlia Luna Mari, e Antonino ha avuto delle parole importanti da spendere, anche se la regia ha spezzato sul più bello i discorsi.

Federica Nargi, chi è: "Vengo dalle difficoltà/ "Non mi vergogno delle mie origini"

Antonino Spinalbese si stata lasciando andare a delle chiacchiere con gli altri concorrente del programma, in giardino. A un certo punto però qualcuno gli ha chiesto come fosse la situazione familiare e, soprattutto, chiesto delle informazioni riguardo la figlia. Spinalbese ha fatto giusto in tempo a dire: “Alla fine quando le cose vanno bene…” e la regia ha staccato dunque mozzando il discorso che sembrava piuttosto interessante da parte dell’ex gieffino e attuale concorrente di The Couple.

Chi è Il Turco e da quante puntate è composta la fiction Canale 5/ Can Yaman e polemiche per lo slittamento

Antonino Spinalbese e Belen si sono riavvicinati

Un rapporto ricostruito che sa di grande riavvicinamento, tra Antonino Spinalbese e Belen è tempo di sorrisi, visto che i due ex fidanzati sono riusciti a riavvicinarsi negli ultimi anni. Il parrucchiere ha parlato con alcun compagni di gioco, ammettendo come quello con la showgirl argentina sia stato uno dei rapporti più importanti della sua vita e per questo Belen occupi un posto importante nel suo cuore.

Antonino Spinalbese ha detto, riferendosi al suo rapporto con l’amore in questo momento della sua vita: “Ho il cuore occupato, non c’è più spazio. Forse non ho più voglia di innamorarmi; esco da alcune fasi in cui… sai quando diventi più adulto hai bisogno di più tempo. Non è il momento” le parole dell’ex fidanzato di Belen che al momento sembra avere delle altre priorità nella sua vita che non innamorarsi.

Il Turco storia vera: chi era Balaban Agha (Can Yaman)/ Realtà e mito: Battaglia di Vienna e libro ispiratore