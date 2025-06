Sarebbe sbocciato l’amore tra due ex concorrenti di The Couple: Elena Barolo e Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese e l’ex velina di Striscia la Notizia, Elena Barolo, stanno insieme? Il quesito accende gli appassionati del gossip, ma anche i ben informati come Gabriele Parpiglia che nella sua newsletter ha pubblicato una notizia che se confermata sarebbe clamorosa. “Antonino Spinalbese e un’attuale naufraga fanno scoppiare una coppia”, titola l’esperto. Secondo quanto riferisce Gabriele Parpiglia, infatti, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez starebbe vivendo una storia d’amore con una ragazza che, fino a poco tempo fa, era felicemente impegnata.

The Couple, Brigitta Boccoli smonta Antonino Spinalbese/ "Un po' moscione, non mi manca"

Parliamo appunto di Elena Barolo, che dal 2013 faceva coppia con lo stilista Alessandro Martorana. Già nel periodo di The Couple, tuttavia, la loro storia si era incanalata su binari pericolosi e dopo la fine del programma sarebbero arrivati definitivamente al capolinea.

Elena Barolo e Antonino Spinalbese fidanzati in gran segreto? L’indiscrezione clamorosa

Stando a quanto emerge, l’ex velina Elena Barolo avrebbe scoperto un tradimento da parte del compagno con una naufraga impegnata attualmente all’isola dei Famosi. Dunque ci sarebbe un tradimento dietro la rottura, ma il condizionale resta d’obbligo. La notizia più succulenta è che, dopo essersi lasciati, Elena sarebbe corsa da Antonino Spinalbese, con cui anche in tv aveva trovato grande feeling.

Belen Rodriguez e Luna Marì accolgono Antonino Spinalbese dopo The Couple/ Il video di bentornato è virale

Al momento i diretti interessati non hanno confermato nulla, ma Gabriele Parpiglia rilancia con convinzione l’indiscrezione sulla coppia nascente. “Sembrerebbe che la storia continui in gran segreto, nonostante sia ormai sulla bocca di tutti” ha scritto Gabriele Parpiglia commentando le voci su Antonino ed Elena. Voci che si intensificano sempre più sui due ex concorrenti di The Couple. Non resta che attendere un’uscita allo scoperto…