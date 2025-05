Antonino Spinalbese e Luca Tommassini: è gelo a The Couple

Puntata nel segno del gelo per Antonino Spinalbese e Luca Tommassini, che questa sera a The Couple si sono piò volte “stuzzicati” a vicenda tra frecciatine e siparietti. L’hairstylist è finito al centro di molte dinamiche e attacchi, soprattutto da parte delle sorelle Irma e Lucia Testa, che l’hanno accusato di non giocarsi il reality e di parlare alle spalle, considerandolo un vero stratega. Un giudizio che l’opinionista sembra condividere, spiegando che se mai dovesse partecipare a un reality, andrebbe a prendere lezioni da Antonino, considerandolo un esperto in materia.

Il gelo è calato in diretta in un momento preciso, quando Antonino ha attaccato le sorelle Testa presenti in studio: “Preferirei che uscissero Irma e Lucia, non ho mai legato con loro. Ho cercato di farmi conoscere, levando il pregiudizio che magari loro avevano nei miei confronti, ma la cosa non ha funzionato. Ci ho riprovato, ma non ce l’ho mai fatta. Io non ce l’ho con loro, ma loro sono un po’ avvelenate nei miei confronti, perché qualsiasi cosa io faccia o non faccia non va bene. Un po’ come a Luca Tommassini“.

Antonino punge Luca Tommassini, lui sdrammatizza con una domanda

L’attacco di Antonino Spinalbese è dunque indirizzato non solo a Irma e Lucia Testa, ma anche a Luca Tommassini, accusato di avercela con lui qualunque cosa faccia. Ilary Blasi a quel punto si rivolge al suo opinionista nello studio di The Couple, invitandolo ad una pronta replica al concorrente, e il coreografo non si tira indietro spiegando: “Ma come? Ti ho fatto un complimento Antonino, ho detto che verrei a lezioni da te se mai dovessi accettare di fare un reality“.

Tuttavia la replica di Spinalbese è glaciale e spiazza tutti: “E io vorrei avere un corso da opinionista da te“. Per poi aggiungere, cercando di dimostrarsi disteso: “Ma è un complimento!“. A quel punto Tommassini, nel tentativo di sdrammatizzare la situazione, fa una domanda maliziosa al concorrente: “Ok, mi dai il numero?“. Antonino non risponde ma fa trasparire un sorriso sul volto, a stemperare anche lui le tensioni, e poi la diretta riprende regolarmente.

