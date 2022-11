Antonino Spinalbese e Oriana, flirt terminato?/ “Abbiamo litigato, lui è confuso”

Oriana e Antonino Spinalbese: “Perché ci siamo allontanati”

In settimana, Antonino Spinalbese e Oriana si sono allontanati dopo giorni in cui sono stati molto vicini. In confessionale, Antonino aveva raccontato: “Credo di non essermi mai lasciato andare come sto facendo con Oriana. Sto iniziando a percepire che si tratta di qualcosa in più. Vorrei quasi che non mi piacesse. La sto prendendo tanto seriamente”. Lei, sempre davanti alle telecamere, aveva spiegato: “Ho paura, ho paura per quello che ho vissuto con il mio ex. Lui è carino, non è solo il donnaiolo”.

In studio, Oriana ha spiegato che qualcosa sembra essersi rotto: “Tra noi è cambiato tantissimo. Infatti non parliamo da due giorni. Lui ha detto a Giaele che aveva paura ma non lo aveva detto a me, quindi io ho detto che se ha paura, mi allontano”. Antonino, parlando nel corso della puntata, ha spiegato: “Io mi sono confidato sia con Luca che con Giaele. Sono uno che fa 10 passi e ne fa 200 indietro. Sono così per carattere. Ho sentito che da parte sua c’è questo sentimento forte e ho sentito un po’ di paura. Il passo indietro l’ho fatto dopo che lei è venuta a sapere di questa cosa. Già prima durante la giornata cercavo di trattenermi ad andare da lei. Come se volessi fare le cose più con calma. A parte i baci che le do abbiamo anche la possibilità di parlare”.

Oriana e Antonino Spinalbese: “Le avevo promesso un bacio davanti le telecamere”

Oriana, parlando ancora del rapporto con Antonino Spinalbese, spiega meglio: “Non mi ha mai promesso niente, mi ha fatto capire che a lui piacevo”. Lui ancora spiega: “Mi sono messo nei suoi panni, perché mi sentivo più a mio agio sotto le coperte che fuori. Le avevo promesso un bacio davanti le telecamere e non è avvenuto. Quando affronti qualcosa di serio hai bisogno anche un po’ di piacere nell’attesa”. Oriana ribatte: “Il problema non è aspettare. Lui non ha parlato con me, io non ho capito bene e quindi mi sono allontanata”.

Alla domanda di Alfonso Signorini se i due vogliano proseguire o meno la conoscenza, la concorrente spiega: “Continuare il rapporto? Non lo so, lui non mi ha parlato. Io sono una donna matura, non mi arrabbio ma voglio ascoltare”. All’interno della liason, anche Giaele De Donà, che spiega: “Se Antonino mi parla o passa e mi tocca, lei fa delle facce strane. Io mi trovo in una situazione di imbarazzo. Ieri sera volevo parlare con Antonino e mi trovavo a disagio, non sapevo che fare, eravamo in imbarazzo visto che loro due avevano litigato”. Oriana ribatte dicendo che a suo dire Giaele proverebbe qualcosa per Antonino. Lei non nega ma chiarisce: “Infatti mi sono allontanata”.











