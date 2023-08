Antonino Spinalbese e Stefano De Martino sono amici?/ Spunta un retroscena sui social

Antonino Spinalbese e la “strana” vicinanza con Stefano De Martino

Le vicende di cronaca rosa non sono nuove ad intrecci particolari oltre che a retroscena che difficilmente sarebbero pronosticabili. Le ultime vicende in ambito amoroso sono state largamente “dominate” dalle novità sulla presunta rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez; entrambi hanno per ora evitato esposizioni chiare sulla vicenda, salvo rumor e presunte liason come nel caso della showgirl con Elio Lorenzoni.

Nel vortice di voci e aneddoti riferiti alle turbolenze sentimentali tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, non è passato inosservato un riferimento che chiamerebbe in causa un’ex fidanzato della showgirl argentina: Antonino Spinalbese. Quest’ultimo è reduce dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip dove spesso si è ritrovato a citare la relazione con l’ex conduttrice di Tu Si Que Vales, seppur con labili accenni. Ma cosa c’entra l’hair stylist con Stefano De Martino? A svelarlo è BlogTivvu con un aneddoto riferito al contesto social.

Antonino Spinalbese “segue” Stefano De Martino su Instagram e i social si scatenano

Come racconta il portale, Antonino Spinalbese avrebbe smosso nelle ultime ore gli animi del web per un gesto del tutto inaspettato e difficile da decifrare legato a Stefano De Martino. Spulciando i follower del conduttore, è infatti apparso il “segui” dell’ex fidanzato di Belen Rodriguez. Chiaramente, l’aneddoto incuriosisce per le circostanze; l’ex ballerino e la showgirl argentina sono infatti al centro dell’attenzione per presunti dissidi di carattere sentimentale.

Non è dato sapere per quale ragione Antonino Spinalbese abbia deciso di “seguire” Stefano De Martino sui social, ma probabilmente è un segnale chiaro di come tra i due – nonostante l’amore “in comune” per Belen Rodriguez – non vi sia alcun tipo di rancore. Già nel corso dell’esperienza al Grande Fratello Vip, l’hair stylist aveva raccontato alcuni retroscena – principalmente legati ai figli – che lasciavano intendere l’esistenza di un rapporto pacifico con il conduttore. “Che rapporto ho con Santiago? E’ stato bellissimo…”.











