Antonino Spinalbese e Stefano Oradei, confronto dopo il “pastiera-gate” a The Couple

A The Couple l’ultima puntata ha lasciato strascichi importanti nei concorrenti, in merito soprattutto al cosiddetto “pastiera gate” che ha acceso le tensioni in Casa. Lo scherzo di Antonino Spinalbese, che ha “rubato” parte della pastiera cucinata da Manila Nazzaro per il gruppo, ha fatto infuriare e non poco la coinquilina ed è esplosa la lite tra i due in diretta. Nelle ultime ore a fare da intermediario ci ha pensato Stefano Oradei che, come mostra una clip pubblicata sul sito di Mediaset Infinity, ha cercato un confronto con l’hairstylist.

The Couple, Pierangelo Greco attacca Irma Testa/ "Persona vuota e calcolatrice"

“Ognuno ha un suo modo di interpretare una cosa. Il discorso della pastiera l’ho interpretato in un modo che non mi è piaciuto. Fare la morale su una pastiera…“, ammette Antonino ritornando sull’accaduto. Stefano a quel punto spiega: “Uno può essere non d’accordo su una reazione o un punto di vista, ma da uomo quello che sento è che dipende dalla sensibilità che uno ha in una circostanza nel capire l’altra persona come reagisce“.

Manila Nazzaro contro Antonino Spinalbese a The Couple 2025/ Pastiera gate e incomprensioni tra i due

Tensioni tra Antonino e Stefano: “Due modi di pensare diversi“

Stefano Oradei cerca un chiarimento con Antonino Spinalbese, ma le distanze sembrano inconciliabili e il ballerino spiega: “Io sono venuto a dirtelo per quello che è successo in puntata. Siccome in puntata ci sono state reazioni che non corrispondono al rapporto che abbiamo avuto fino a quel momento, io te ne parlo. Tu stai tranquillo senza parlarne, io invece no“. L’hairstylist ritiene invece che la situazione sia stata ingigantita da Manila Nazzaro: “Questo modo di fare lo trovo too much. Ora non faccio più scherzi a Manila perché ho paura di toccare dei tasti che sono delicati per lei“.

The Couple, Manila Nazzaro: "Stefano Oradei? Perché mi sono legata a lui"/ "Non c'è mai stato imbarazzo"

Poi, in merito alla decisione di Stefano di venire da lui e chiarire, afferma: “Se tu vieni a parlarmi, mi fa capire che il problema con te non c’è, ma è un problema legato a te, perché mi stai parlando di Manila non di te“. Il ballerino spiega di avere un rapporto tranquillo e spensierato con lui e ammette: “A me piace chiarire“. Tuttavia le due posizioni paiono inconciliabili, con Spinalbese che stronca: “Ma non abbiamo chiarito, non c’è nulla da chiarire, sono due modi di pensare diversi“.