Antonino Spinalbese: “Ecco la mia più grande paura”/ E sulla morte del padre…

Antonino Spinalbese: il ricordo del padre morto

Antonino Spinalbese torna indietro nel tempo e ricorda il più grande dolore della sua vita: quello per la morte del padre. All’epoca, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez che ha rotto il silenzio sul Grande Fratello Vip, aveva solo 17 anni. La scomparsa prematura del padre cambiò totalmente quella che, all’epoca, era la vita di un ragazzo con tanti sogni da realizzare e un futuro da costruire. “Papà è mancato quando avevo 17 anni. All’epoca studiavo psicologia e ho dovuto cambiare i miei piani” – ha raccontato in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del settimanale Chi in edicola dal 22 giugno.

Antonino Spinalbese gela Signorini?/ La verità sul Grande Fratello Vip

“Avere due sorelle ed essermi tirato su le maniche mi ha preparato a diventare padre. Ho sempre pensato prima alla mia famiglia che a me stesso come faccio con mia figlia”, ha aggiunto. Dovendo pensare alla propria famiglia, Spinalbese ha così raggiunto Milano dove ha cominciato a lavorare come hairstylist nel team di Coppola, lavoro che ha poi lasciato quando nella sua vita è arrivata Belen. “Ho investito su altri progetti. Se non avessi avuto una bambina sarei partito con uno zaino in giro per il mondo”, ha aggiunto.

Antonino Spinalbese, cosa pensa di Belen e Stefano De Martino?/ La risposta spiazza

La paura di Antonino Spinalbese

Papà della piccola Luna Marì nata dal suo amore con Belen Rodriguez a cui ha augurato di restare per sempre con Stefano De Martino, Antonino Spinalbese ha un carattere schivo e molto riservato. Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni del magazine diretto da Alfonso Signorini, tuttavia, ha aperto il suo cuore svelando anche la sua più grande paura.

“La mia unica paura è quella di non veder crescere mia figlia tutti i giorni essendo io e sua madre separati. La curiosità di vedere ogni suo cambiamento è impagabile”, ha aggiunto Antonino che trascorre con la sua bambina tutto il tempo che ha a disposizione.

Belen Rodriguez, scontro con ex Antonino Spinalbese?/ Colpa del Grande Fratello Vip…

© RIPRODUZIONE RISERVATA