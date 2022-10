Antonino Spinalbese “Edoardo falso e cattivo”/ “Con Antonella fuori dal GF Vip dura

Antonino Spinalbese contro Edoardo Donnamaria

Antonino Spinalbese non perdona Edoardo Donnamaria e torna a criticarlo durante una chiacchierata in giardino proprio con Antonella Fiordelisi che sta portando avanti il suo rapporto con il volto di Forum e che sta diventando sempre più importante. La conversazione inizia con Antonella che esprime la propria gioia per la scelta del pubblico di eleggerlo il preferito. “Ero convinta e sicura che fosse lui il preferito”, dice Antonella. “Scontata come cosa. Il tuo fidanzato non è scemo”, replica Antonino. “Pensi che sia furbo?”, chiede la Fiordelisi. “Come una volta”, risponde l’ex di Belen. Antonella, così, teme che Edoardo stia fingendo con lei, ma Spinalbese, sotto questo aspetto, la rassicura. “Quello no. Credo che lui sia presissimo da te, tu no”, spiega Antonino.

“No, io sono molto presa”, puntualizza immediatamente l’ex schermitrice. “Ma non è il tuo tipo”, punge ancora Antonino. “Caratterialmente sì, lo è”, ribadisce nuovamente Antonella difendendo il loro rapporto, ma Antonino è convinto che tra i due non durerà.

Antonino Spinalbese: la sentenza su Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

“Fuori da qui durate dieci giorni per come sei fatta tu“, dice Antonino convinto che per il diverso carattere, Edoardo non accetterà alcuni lati di Antonella. Spinalbese, poi, torna nuovamente sulla lite avuta con Edoardo a causa della nomination ricevuta da quest’ultimo. “Con me è stato falsissimo. E’ una persona cattiva”, dice ancora Antonino che non mostra la minima apertura nei confronti di Edoardo che, negli scorsi giorni, invece, aveva provato ad avere un nuovo confronto.

Di fronte alle parole di Antonino, Antonella ha ribadito non solo il proprio interesse nei confronti di Edoardo, ma ha più volte sottolineato con un “no” che non è assolutamente una persona falsa e cattiva. Cliccate qui per vedere il video.

