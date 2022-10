Antonino Spinalbese “Edoardo? Pensavo fosse gay, con quelle ciabattine rosa…”/ La confessione

Antonino Spinalbese svela ad Alberto che pensava Edoardo fosse gay: le sue parole

Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria non vanno certo d’amore e d’accordo, soprattutto negli ultimi tempi dopo che l’ex di Belen lo ha accusato di averlo aggredito. Il parrucchiere, mentre parlava con Alberto De Pisis, ha svelato cosa pensasse del volto di Forum i primi giorni che è entrato nel Grande Fratello Vip 2022.

Alberto De Pisis, scenata di gelosia a Edoardo?/ Antonella infuriata: "Colpa tua!"

Come riporta Blogtivvu, Antonino Spinalbese confida ad Alberto: “Lui si è presentato all’inizio con quelle ciabattine tutte rosa, con quel jeans aderente, la magliettina bianca e stava sempre con te. Io dentro di me… Certi atteggiamenti, che uno ti viene sempre sopra, tutti questi modi qua mi hanno dato da pensare che a lui piacessero gli uomini.” E ancora: “Non perché avesse le ciabatte rosa, ma il modo in cui si rapportava nei tuoi confronti all’inizio era particolare. Non dico che uno che si mette le ciabatte rosa è gay, assolutamente no.”

Spinalbese, retroscena sull'addio a Cristina Quaranta al GF Vip: "Regalato un anello"/ "Lei per me era…"

Antonino Spinalbese: “Edoardo adesso è un’altra persona”

Antonino Spinalbese, parlando con Alberto De Pisis, accusa in modo molto velato Edoardo di essere falso nella Casa. Secondo l’ex di Belen, il volto di Forum si sarebbe presentato come interessato ad Alberto ma avrebbe cambiato atteggiamenti dopo la video clip.

Come riporta Blogtivvu, il parrucchiere dichiara: “Le ciabatte rosa, il pantalone un po’ attillato, la magliettina sempre sopra di te, il bacio, il massaggio, la carezza… dentro di me ho fatto 1+1. Poi invece… l’hai più visto con le ciabattine rosa ed i pantaloni attillati? Ti è salito addosso e ti ha baciato? No… dopo il video… è entrato qui dentro che era una persona e quello che è adesso è un’altra.” Dunque, Antonino Spinalbese sembra insinuare che Edoardo sia cambiato e si sia adattato per piacere di più al Grande Fratello Vip 2022? Le sue parole suggeriscono questo, ma sicuramente il blogger avrà modo di ribattere in puntata sulle sue dichiarazioni.

Spinalbese: "Ginevra Lamborghini? Scioccato dalla sua freddezza"/ Fiordelisi infierisce: "Va trattata come…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA