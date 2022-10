Antonino Spinalbese “Edoardo? Per me già eliminato”/ Ecco perché non lo perdona

Antonino Spinalbese: ecco perché non perdona Edoardo Donnamaria

Continua la guerra fredda tra Antonio Spinalbese ed Edoardo Donnamaria dentro la casa del Grande Fratello Vip 2022. I due ragazzi non sono riusciti a mettere da parte le incomprensioni che si sono create nelle ultime settimana di convivenza dentro la casa di Cinecittà. Nelle scorse ore l’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha parlato con Antonella Fiordelisi, rivelando il motivo per cui ha tagliato i ponti con il volto di “Forum”. Antonino non ha digerito il fatto che Donnamaria lo abbia nominato, ma sopratutto non ha superato alcuni commenti di Edoardo sul suo essere padre di Luna Marì, la figlia nata dalla relazione con Belen. “Edoardo mi ha nominato dopo che per tre settimane stavamo insieme fino alle sei del mattino, dove io venivo a dare i consigli prima a te e poi a lui. Mi ha portato di là e ha detto: Nomino Antonino perché è la persona meno vera della casa”, ha spiegato Spinalbese. Poi ha aggiunto: “Dopo che io ho scherzato con te, dopo quel gesto di là in magazzino… in più cos’è che ha detto di là, “Antonino è un mezzo padre”, dicendo “Ma no, è giuridica come frase”. Sì, ma qual era la sua intenzione? Tutti quanti giudicano sempre e solo me”.

Fratttura insanabile tra Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi ha detto di comprendere il disappunto di Antonino Spinalbese, ma gli ha fatto notare che Edoardo Donnamaria ha cercato in più di un’occasione di avvicinarsi a lui: “Io capisco che tu ci sia rimasto male, se parlavate così tanto prima. Pensa che io nemmeno me n’ero accorta. Mi dispiace che lui ti abbia nominato, dando quella motivazione. Però lui è venuto da te due volte…”. Ma Antonino non sembra in alcun modo intenzionato a fare pace con il ragazzo: “Tu non capisci, noi siamo stati insieme tre settimane e poi mi ha nominato dicendo che sono la persona meno vera della casa. Non mi va proprio di fare pace. L’ho proprio eliminato. Quando vado alle nomination, penso che lui sia già stato eliminato per me”. La frattura tra i due sembra quindi insanabile. “A te va di essere te stesso e se non ti va di fare pace, non fare pace”, ha concluso Antonella.

