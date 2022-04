Antonino Spinalbese, ex fidanzato Belen Rodriguez/ Confessione-choc “Ho una malattia grave autoimmune”

Antonino Spinalbese spiega i suoi problemi di salute via Instagram

Antonino Spinalbese è malato. In un lungo video, di quasi 10 minuti, pubblicato sulla sua pagina Instagram, l’hair stylist ha spiegato ai suoi follower cosa ha passato tra incidenti e gravi problemi di salute. Il video ha una regia dietro, è confezionato professionalmente, anche il testo è molto curato, perché, di fatto, serve a lanciare un suo nuovo progetto che, per quanto se ne sa fino ad ora, ha più a che fare con la solidarietà che con il business. “Dopo una giornata a tenere in braccio la mia piccola Luna inizio a sentire un forte dolore alla parte alta dell’intestino – racconta il 27enne – . Vado in ospedale e mi ricoverano all’istante, partono gli accertamenti e poi arriva il responso: ho una grave malattia autoimmune, un problema con cui forse dovrò convivere per il resto della mia vita”.

Nato il 1° febbraio 1995, Antonino Spinalbese ha conosciuto Belen Rodriguez nel 2020 ed era un semplice hair stylist, ma con la passione per il fitness da sempre, come si poteva notare immediatamente dal suo fisico muscolarmente ben definito. Dopo la nascita della loro figlia Luna Marí, a luglio del 2021, il rapporto tra i due si è incrinato. Nel video in bianco e nero in cui spiega la sua situazione, Antonino accenna alla sua storia d’amore, sottolineando come lui, solitamente molto riservato, si sia ritrovato al centro dell’attenzione e come, dopo l’arrivo della figlia, il rapporto di coppia sia andato in crisi. Ma in seguito ha avuto problemi ancora più difficili da affrontare: “Il primo passo è stato fatto. Ho una certezza: bisogna sforzarsi di trovare la forza per superare il dolore, perché la felicità che segue è la più appagante” conclude il parrucchiere“.

