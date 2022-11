Antonino Spinalbese fa piangere Oriana al GF Vip/ Signorini punge: “Ora capisco meglio Belén!”

Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli, confronto in diretta e battuta pungente di Signorini al GF Vip

Antonino Spinalbese fa soffrire e piangere Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip 2022 e Alfonso Signorini tira in ballo Belén Rodriguez. È quanto accaduto nel corso della nuova diretta, quando il conduttore apre l’argomento che ha come oggetto la fine della loro frequentazione nella Casa dopo una notte di passione.

Sonia Bruganelli contro Oriana: "Elemosini amore, brutta figura"/ Lei: "Come donna non so cosa pensare di te"

Oriana anzi è in lacrime e ammette di essere ancora molto presa da Antonino: “Quando lui ha detto che gli mancava sua figlia, sono andata in confessionale a chiedere delle foto di sua figlia per lui. Antonino ancora mi piace, sto male. Se lo voglio ancora? Certo”. Dal suo canto, Antonino non chiude del tutto la porta a Oriana ma rivela: “Qua dentro mi sto accorgendo che ogni volta che mi propongo di fare qualcosa, accade sempre altro. Come sempre, faccio un’azione e quando mi accorgo di farla, vorrei tornare indietro. Quando siamo sotto le coperte, è più difficile frenarsi”.

Spinalbese incontra Ginevra al GF Vip: "Se non entra lei esco io"/ Lei frena: "Spero che trovi qualcuno che…"

Signorini cita Belen e punge Antonino: “Ora sì che la capisco meglio…”

Quando però Antonino sorride di fronte a Oriana che, intanto, è scoppiata nuovamente in lacrime di fronte ad una battuta su Ginevra Lamborghini, Signorini lancia la stoccata a Spinalbese, tirando in ballo proprio la sua celebre ex: “Antonino ora devo dire che capisco un po’ meglio Belén. Belén, sei tutti noi”, conclude allora salutandola.

LEGGI ANCHE:

Oriana Marzoli: "Antonino mi piace ancora, lo voglio"/ Lui 'pensa' a Ginevra, lei sbotta: "Vaffanc*lo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA