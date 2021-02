Antonino Spinalbese, fidanzato Belen Rodriguez/ “Mi aspettavo una donna diversa ma..”

Antonino Spinalbese sta per diventare papà per la prima volta e in Belen Rodriguez ha trovato la donna che riesce a tirargli fuori quelle emozioni che nascondeva dentro di sè. Innamorato e felice, il venticinquenne che è entrato nella vita della showgirl argentina qualche mese fa, è riuscito a conquistare il suo cuore. Insieme da poco tempo, la coppia sta già facendo le cose sul serio. Belen, infatti, è al quinto mese di gravidanza e, in Antonino Spinalbese, ha trovato un uomo che la rende serena, sicura e felice. In una doppia intervista rilasciata al settimanale Chi, se Belen ha spiegato di sperare di poter avere una bambina dopo la nascita di Santiago, Antonino Spinalbese ha parlato della sua storia d’amore con la showgirl, una donna che ha fatto crollare tutte le sue certezze.

ANTONINO SPINALBESE: “CON BELEN RODRIGUEZ UN COLPO DI FULMINE”

Una passione travolgente che si è subito trasformato in amore ha spinto Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez a fare subito sul serio. La coppia, tra quattro mesi, avrà il primo figlio insieme. Per Belen si tratta del secondo figlio dopo Santiago, nato nove anni fa dal suo amore con Stefano De Martino. Per Spinalbese, invece, si tratta del primo figlio. Al settimo cielo per il prezioso dono che gli sta facendo Belen, il 25enne, al settimanale Chi, racconta come l’incontro con Belen lo ha cambiato. “Belen è riuscita a tirare fuori quello che avevo dentro, non sono mai stato così protettivo o affettuoso”, ha raccontato Antonino. “Mi aspettavo una donna diversa, invece accetta la felicità e trova il lato bello in ogni cosa”, ha aggiunto Antonino con cui la showgirl argentina ha deciso di ricominciare dopo la fine del suo matrimonio.



