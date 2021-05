Antonino Spinalbese, fidanzato di Belen Rodriguez/ “Il tatuaggio come Amore e Psiche”

Bello come il sole e pronto a cambiare la vita per lei, questo è quello che possiamo dire di Antonino Spinalbese che adesso ha dato forma al suo romanticismo e al suo amore per Belen Rodriguez con un bel tatuaggio sulla gamba. Proprio lui ha documentato tutto sui social nelle scorse ore mostrandosi alle prese con la sua opera d’arte in omaggio al grande amore che prova per l’argentina che presto diventerà madre della sua bambina. Lui stesso ha pubblicato poi una foto con una didascalia che racconta di un re e di una regina che vivevano in una città… e poi racconta la la storia di Amore e Psiche “lei bellissima” con una grazia e uno splendore capaci di attirare anche la gelosia di Venere tanto da volersi vendicare chiedendo aiuto al figlio. Inutile dire che la dolce dedica è arrivata al cuore dei fan ma anche alla bella Belen che adesso si prepara a diventare mamma di Luna Marie. (Hedda Hopper)

Santiago, figlio Belen Rodriguez e fratello Luna Marie/ "È speciale, sapeva.."

Antonino Spinalbese presto padre della piccola Luna Marie

Antonino Spinalbese è il compagno di Belen Rodriguez, la bellissima showgirl argentina che in estate diventerà mamma per la seconda volta della piccola Luna Marie. Un grande amore quello nato tra Belen e Antonino, anche se all’inizio la showgirl ha avuto delle piccole esitazioni dovute anche alla fallimentare storia con Stefano De Martino. “Quando ho capito che mi stavo innamorando, mi sono anche preoccupata e mi sono chiesta se fosse un sentimento vero, venendo io da una storia molto importante” ha raccontato la Rodriguez che parlando del suo Antonino ha confessato – “è veramente un uomo di altri tempi. Mi rende proprio felice da quando mi sveglio a quando vado a letto”. La maturità di Antonino è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso coinvolgendo la showgirl argentina che, nonostante la differenza di età, si è lasciata andare vivendosi questo grande amore che presto le regalerà anche la gioia di diventare mamma bis. “Lui è figlio di genitori separati e suo papà è venuto a mancare, quindi ha fatto da papà alle sue sorelle e a sua mamma” – ha raccontato la Rodriguez che ha aggiunto – “oltre a essere molto maturo, è molto rispettoso nei confronti di mio figlio. Rispetta tantissimo il ruolo di Stefano. È una persona con dei valori che veramente vedo raramente”.

Belen Rodriguez/ "Non troverò mai più una persona come Antonino Spinalbese"

Antonino Spinalbese: “Io fortunato ad avere incontro Belen”

Dello stesso parere anche Antonino Spinalbese che, parlando proprio di Belen, ha dichiarato: “chi non si innamorerebbe di lei? Sono stato molto fortunato. Belen ha buttato fuori quello che avevo dentro di me, ha creduto in me. Lei mi ha dato il coraggio di buttarmi. Mi ha dato la grinta. E io la ringrazierò sempre. Mi ha rubato il cuore e la mente”. Proprio grazie all’amore per Belen, Antonino ha deciso di lasciare il suo lavoro di parrucchiere per dedicarsi alla passione per la fotografia. Intanto in questi giorni, proprio in onore della sua Belen, Antonino ha deciso di farsi tatuare Amore e Psiche con tanto di post pubblicato su Instagram: “vi erano in una città un re e una regina. Inizia così la leggenda che narra la storia di Amore e Psiche. … Psiche era bellissima, la sua grazia e il suo splendore erano tali da attirare le invidie di Venere (Dea della bellezza) che, per vendicarsi, decise di chiedere aiuto a suo figlio Amore (Cupido)”.

