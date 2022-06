Antonino Spinalbese, flirt con Giulia Tordini?/ Indizi sulla nuova fiamma e…

Antonino Spinalbese, scoppia il gossip con Giulia Tordini

Nuova fiamma per Antonino Spinalbese? Dopo aver augurato a Belen e Stefano De Martino di restare per sempre insieme, il nome di Spinalbese torna al centro del gossip per un presunto flirt. Secondo quanto riporta in esclusiva Whoopsee, pare che l’ex di Belen Rodriguez avrebbe nel proprio cuore una nuova donna. Lei sarebbe Giulia Tordini, founder e creative director del brand di gioielli “Leda Madera”, sorella di Giorgia, creative director di “The Attico”, il noto marchio di moda fondato insieme a Gilda Ambrosio che per un lungo periodo, è stata accostata a Stefano De Martino con cui è stata spesso pizzicata durante le vacanze trascorse, negli scorsi anni, ad Ibiza.

Giulia Tordini potrebbe essere così, anche una conoscenza di De Martino che, dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez, ha trascorso spesso le serata con Gilda Ambrosio e la sua schiera di amici. Ma cosa starebbe accadendo tra Spinalbese e Giulia Tordini?

Antonino Spinalbese, gli indizi su Giulia Tordini

Secondo quanto riporta Whoopsee, tra Antonino Spinalbese e Giulia Tordini sarebbe iniziata da poco una frequentazione. I due avrebbero trascorso alcuni giorni di vacanza tra Forte dei Marmi, Livorno e Portovenere. Pare, inoltre che i due abbiano lasciato sei segnali sui social. Tra le storie Instagram di Antonino sarebbe apparsa la foto di una ragazza con lo stesso top sfoggiato poi dalla Tordini. Anche il panorama mostrato da entrambi nelle ultime foto condivise sui social sarebbe molto simile.

Dopo essere stato pizzicato dal settimanale Chi in compagnia della modella Helena Prestes, Spinalbese avrebbe ritrovato l’amore proprio con Giulia Tordini? Per il momento, l’indiscrezione di Whoopsee resterebbe tale non essendoci conferma ufficiali.

