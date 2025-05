Nella casa di The Couple – Una vittoria per due è nata una fortissima simpatia tra Antonino Spinalbese e Brigitta Boccoli. L’ex compagno di Belen Rodriguez sin dal suo ingresso nel reality show ha notato la bellezza senza tempo di Brigitta Boccoli, showgirl ed attrice che nella vita è legata a Stefano Nones Orfei, figlio di Moira, domatore di leoni e artista circense. Nella casa però, inaspettatamente, sembra essere scattato qualcosa tra la bellissima Brigitta e il conquistare Antonino che nel confessionale precisa: “va benissimo con tutte le donne a parte Manila”.

Pagelle The Couple, 4a puntata/ Manila Nazzaro non cede ad Antonino, Laura Maddaloni emoziona

Flirt in corso a The Couple tra Brigitta Boccoli e Antonino Spinalbese? Proprio l’attrice nel confessionale rivela. “a me piace tanto essere corteggiata, quindi se lui mi dovesse corteggiare forse si, è lui l’uomo che deve inventare e trovare un modo. Se è tanto intelligente e maschio un modo lo trova”.

Manila Nazzaro e Antonino Spinalbese ai ferri corti a The Couple/ Cosa sta succedendo?

The Couple, Brigitta Boccoli e Antonino Spinalbese sempre più vicini

Tra Brigitta Boccoli e Antonino Spinalbese è nata una simpatia nella casa di The Couple – Una vittoria per due di Ilary Blasi. Proprio l’ex di Belen Rodriguez non nasconde di essere rimasto molto colpito dalla bellezza e dall’eleganza dell’attrice: “Brigitta è stupenda, è bellissima, come negarlo. Lei sa tutto, sa il mio pensiero. E’ una donna elegantissima, super profonda, super affascinante, ha una donna che ha una sorella eccezionale”.

Sul finale Antonino raggiunge Brigitte nel salone e i due ballano insieme un tango “imbarazzante” entrambi. L’ultima parola spetta proprio a Brigitta che rivela su Antonino: “per me una persona speciale perchè a differenza degli altri l’ho compreso. Non lo vedo falso né tantomeno stratega, è molto…lui ha una menta complicata, anche molto femminile. Non è vero che non si apre, se gli fai le domande lui parla”.

Stefano Oradei accusa Antonino Spinalbese: "Non ha parlato a Manila per 7 giorni"/ "Da uomo mi dà fastidio!"