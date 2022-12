Antonino Spinalbese furioso per le parole su Belen:”Oriana ha inventata tutto”/ “Giale? Non fare la furba”

Antonino Spinalbese: “Oriana si è inventata tutto”

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022 Oriana Marzoli ha fatto capire che Antonino Spinalbese le avrebbe parlato di Belen Rodriguez, sua ex compagna e madre della figlia Luna Marì. “Amore mi hai raccontato tantissime cose sotto le coperte dai! Se sotto le coperte mi ha parlato di Belen? Non mi voglio abbassare, così capisce che non sono una che parla”, ha detto la venezuelana. Antonino, evidentemente a disagio ha replicato: “Le prime volte sotto le coperte lei mi ha fatto delle domande sulla mia ex compagna. Ma io non ho mai detto che Belen mi ha usato e non è andata in questa maniera”. Nelle ultime ore però Antonino ha smentito la versione di Oriana, accusandola di aver inventato tutto: “Non soltanto mi ha offeso, mi sta anche bene, ma ha detto delle bugie. Si è inventata tutto. Ha raccontato cose che io non ho mai detto. Io e lei abbiamo parlato sotto le coperte, ma non di quello. Figurati se le vado a raccontare cose della mia ex compagna. Sono stufo, ma ora parlo io, la verità è che lei mi diceva cose che io non ho detto”.

Antonino Spinalbese mette in guardia Giaele De Donà

Ieri pomeriggio Antonino Spinalbese ha avuto un acceso scontro anche con Giaele De Donà, che negli ultimi giorni ha più volte difeso Oriana coalizzandosi con lei. “Come posso pensare di essere un tuo amico se dici certe cose di me?! Io non ti sto prendendo in giro e nemmeno ti sto facendo del male. Oriana invece mi stava mettendo in difficoltà per farmi del male e lo sai. Ah dai ragione a lei? E vogliamo parlare del tuo di triangolo? Che cos’è che mi hai detto Giaele? Cosa mi hai detto? Nulla? Vedi?”, ha detto l’hai stylist. Poi ha aggiunto: “Io vi posso mettere in difficoltà. Ascoltami io e te sappiamo la nostra verità. Se io dovessi parlare tu faresti una brutta figura, quindi non provare a fare la furba”. Infine Antonino ha messo in guardia anche la Marzoli: “Io fino ad oggi sono stato zitto, ma da ore in poi inizio a parlare se sento delle bugie. Adesso vi faccio recitare io tutte e vi faccio vincere il premio Oscar. Mi sono rotto il ca**o. Ho smesso di stare in silenzio. Tu sei la prossima Oriana!”.

