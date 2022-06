Antonino Spinalbese: “GF Vip? Mi hanno cercato”/ “Mi vogliono nella Casa, io…”

Antonino Spinalbese è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Manila Nazzaro e Francesco Ciannamea e andata in onda nel pomeriggio di oggi, mercoledì 1 giugno 2022. Il giovane, padre della piccola Luna Marì, avuta dalla sua ex Belen Rodriguez, ha parlato in prima battuta dei suoi impegni lavorativi: “Sono divenuto un imprenditore senza accorgermene, ho prodotto anche una linea di costumi da uomo che uscirà nei prossimi giorni. Sto ultimando gli shooting fotografici nelle Cinque Terre. Ho la fortuna di avere delle persone che mi seguono sul lato amministrativo, altrimenti io farei dei danni”.

Le vacanze estive Antonino Spinalbese le trascorrerà in Sardegna, a Porto Cervo, e in Spagna, privilegiando dunque il mare, mentre per quanto concerne le sue passioni il giovane ha rivelato che fuori orario continua a fare l’hair stylist, ma esclusivamente per i suoi amici (“Non avrei il tempo di farlo come professione, con tutti gli impegni lavorativi che ho”, ndr).

ANTONINO SPINALBESE: “GF VIP? DOVESSI ENTRARE, RIMARREI QUELLO CHE VEDETE ADESSO”

Nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, Antonino Spinalbese ha riferito che, nel corso della sua esistenza, “delusioni ne ho avute, sia da amici che da fidanzate. A un certo punto della tua vita, però, devi farti delle domande e capire chi mettere realmente vicino a te. Sono stato anche usato dalle persone, ma io sono un menefreghista nato: riesco a farmi scivolare le cose di dosso”.

Infine, una rivelazione scottante da parte di Antonino Spinalbese per la prossima stagione televisiva, con riferimento particolare ai palinsesti che scatteranno a partire dal mese di settembre: “Io concorrente al GF Vip? Mi hanno cercato, mi vogliono rinchiudere nella Casa, ma io scappo. Io adesso sto pensando ad altro, a tutti gli investimenti di tempo e di denaro fatti fino ad ora. Sicuramente, se dovessi entrare, rimarrei quello che vedete adesso. Chi vivrà vedrà, la popolarità mi preoccupa”.

