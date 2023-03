Antonino Spinalbese: “GF Vip? Non era il mio posto…”/ “Sogno di lavorare in radio”

Antonino Spinalbese, la soddisfazione di essere riuscito a superare i limiti: “Grazie al GF Vip ho abbattuto un muro…”

Uno dei pilastri dell’attuale edizione del GF Vip è stato senza dubbio Antonino Spinalbese, tra gli ultimi a dover lasciare la Casa più chiacchierata d’Italia per via del televoto. La sua esperienza nel reality è stata senza dubbio ricca sotto ogni punto di vista, a dispetto dei suoi stessi dubbi e ambizioni. Con il percorso ormai concluso, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez si è concesso un’ampia intervista per il settimanale Chi: “Se ho trovato una motivazione per fare il GF Vip? Si, il mio problema è sempre stato quello di comunicare ciò che sento, negli ultimi tempi mi ero chiuso per cercare di difendere la mia privacy… Ci voleva qualcosa di estremo, come il GF Vip, per riuscire ad abbattere quel muro”.

Inizia così il discorso di Antonino Spinalbese in merito all’esperienza appena conclusa: “Non ho puntato sulla storia con Belen e la nostalgia per Luna Marì perchè le parole che ti escono spontaneamente in un contesto di questo tipo possono essere fraintese e volevo evitare di avere problemi con la madre di mia figlia, ho cercato di tenere tutto dentro.” Nonostante il buon esito dell’esperienza al GF Vip, l’ex di Belen spiega le resistenze iniziali rispetto al reality: “Sulla carta non era il mio posto, ma sono andato fuori dai miei schemi per scoprire qualcosa di nuovo anche di me. Ho conosciuto persone che, forse, non avrei mai incontrato, ma che mi sono piaciute”.

Ripercorrendo i tratti più significativi dell’esperienza al GF Vip – nel corso dell’intervista per il settimanale Chi – Antonino Spinalbese racconta quali sono stati i momenti più emozionati nel corso del viaggio nel reality: “Quante volte mi sono emozionato? La prima è stata quando ho aperto la porta, sono entrato e ho capito che ero pronto a superare le mie paure. La seconda è stata quando sono arrivate le mie sorelle: Loro si vergognavano di farsi vedere con me dopo che ero uscito sui giornali… Invece sono venute in televisione, davanti a milioni di persone”. Chiusa la porta rossa, Antonino Spinalbese rivela quali sono i suoi sogni nel cassetto in ambito professionale: “Il mio sogno, fin da piccolo, è stato quello di lavorare in radio“.

Non era certo prevedibile, vista la cura per la sua immagine, che per Antonino Spinalbese il sogno fosse quello di dare spazio alla voce: “L’amore per la radio mi ha insegnato a comunicare, ma anche ad ascoltare, cosa che difficilmente accade al giorno d’oggi”. Proprio a proposito della sua ambizione di lavorare nell’ambito radiofonico piuttosto che con la sua immagine, ha spiegato: “Voglio alzare l’asticella, vorrei riuscire a rendere più bello quello che la gente vede di me“.











