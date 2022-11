Antonino Spinalbese “Ginevra la più idonea a me”/ Il web insorge: “Usi le donne”

Oriana Marzoli gelosa di Antonino Spinalbese e Giaele De Donà

Nella casa del Grande Fratello Vip si continua a parlare del rapporto tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Dopo un repentino avvicinamento l’hai stilista ha preso le distanza dalla venezuelana, colpevole di non aver compreso il dolore di Spinalbese per la mancanza della figlia. Oriana non ha nascosto di essere gelosa di Giaele De Donà e del suo rapporto con Antonino. “Il fatto che lei si sia avvicinata ad Antonino mi sta facendo del bene perché stavo perdendo un po’ la testa”, ha detto Giaele, riconoscendo che l’arrivo della venezuelana l’ha aiutata a fare chiarezza e a salvare il suo matrimonio. Oriana però è convinta che possa ancora “perdere la testa” per Antonino. Solo qualche giorno fa, Giaele aveva detto ad Antonino: “Se prima per me eri un punto di riferimento, adesso lo sono una Micol o Edoardo quindi se devo passare del tempo con te e poi trovarmi in casini di cui non ho voglia, preferisco passare il tempo con altre persone”.

Antonino Spinalbese, i voti su Belen Rodriguez e Oriana Marzoli indignano/Web in tilt

Antonino Spinalbese: “Quella più idonea a me era Ginevra”

Intanto Antonino Spinalbese si è ritrovato a parlare con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi delle sue relazione dentro la casa del Grande Fratello Vip. Chiacchierando con i due fidanzatini, l’hairstyles ha messo che Ginevra Lamborghini è quella che ha davvero lasciato il segno: “Quella più idonea a me senza dubbio era Ginevra”. Parole condivise dalla Fiordelisi: “Se Ginevra stava qui un mese di più poteva nascere qualcosa di più”. Moltissime le critiche arrivate ad Antonino sui social: “Ma stai zitto… adesso ti manca di farti anche lei e poi la mandi a quel paese dove ci sono andate Giaele e Oriana…. vergognati usi le donne e le getti come fossero nulla” e “Se Ginevra fosse quella più idonea a te di sicuro non avresti fatto il por*o con altre li dentro anzi avresti aspettato di uscire e conoscere meglio Ginevra… Falso”. E ancora: “Fai credere interesse vero… le avvicini… arrivi al tuo intento… e poi… dopo che ti sei sfogato pensi che 6 un papà… e mentre lo stai facendo non ci pensi?”.

Antonino Spinalbese scioccato da Oriana: "Con lei è finita"/ C'entra la figlia Luna Marì: lei disperata!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gfvip video (@mondodelreality)

LEGGI ANCHE:

Oriana Marzoli crolla in lacrime per Antonino/ Crisi al GF Vip, i coinquilini...

© RIPRODUZIONE RISERVATA