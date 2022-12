Antonino Spinalbese, Ginevra Lamborghini é fidanzata?/ “Pronto a dire la verità..”

Grande Fratello vip 2022, Antonino Spinalbese si lascia andare ad una confessione su Ginevra Lamborghini

Mentre sale l’attesa nei telespettatori per la nuova puntata del Grande Fratello vip 2022, Antonino Spinalbese promette di fornire la sua verità, dopo la re-entry di Ginevra Lamborghini nella Casa. La squalificata dal gioco – ignara, forse, delle accuse degli haters, di favoritismo beneficiato per il suo rientro nella Casa più spiata d’Italia, dopo la squalifica dal reality dei vipponi per bullismo ai danni di Marco Bellavia- sembra aver scombussolato il gioco. O almeno questo é stando a quanto ripreso da Comingsoon della diretta del Grande Fratello vip 2022 in corso, soprattutto rispetto allo stato d’animo che palesa Antonino Spinalbese. Questo, a fronte del nuovo ingresso di Ginevra Lamborghini, con la quale – prima della squalifica- lui ha instaurato una forte intesa, che farebbe sperare i fan dei “Gintonic” su una futura lovestory tra i due ritrovati coinquilini.

L’ex di Belen Rodriguez sembra essere piuttosto turbato dopo che il compagno di gioco, Attilio Romita, gli ha svelato che Ginevra Lamborghini sarebbe attualmente fidanzata. E in una confidenza condivisa con Daniele Dal Moro, quindi, riferendosi alla sorella di Elettra Lamborghini, l’ex hairstyler si dice pronto a svelare la sua verità. “Lei andrà via lunedì, io sono riuscito nel mio intento, ce l’ho fatta. Ci tengo, così come ci tengo a lei (riferendosi a Giaele De Donà, ndr). Non è semplice, sabato dovrò dirgli la verità ad Alfonso, come ho sempre fatto…”. Insomma, a quanto pare, nella nuova puntata del Grande Fratello vip 2022, prevista nella prima serata di sabato 17 dicembre 2022, Antonino Spinalbese vorrà sviscerare una verità esclusiva al conduttore del reality, che coinvolgerebbe anche Ginevra Lamborghini. Di cosa si tratterà? Che Antonino sia indeciso tra Ginevra e Giaele, in una sorta di triangolo amoroso? Oltretutto, c’é da mettere in conto che a quanto pare l’ereditiera sarebbe fidanzata, dunque il poliamore potrebbe assumere la forma geometrica di un quadrilatero.

Ma non é finita qui. Perché, come ripreso da Fanpage, poi, Antonino Spinalbese chiede ai coinquilini, al Grande Fratello vip, un parere di lettura del suo rapporto con Ginevra Lamborghini. E a rispondergli sono Micol Incorvaia e Daniele Dal Moro. La sorella di Clizia Incorvaia dichiara: “Io ho visto che quando lei è entrata tu sei apparso felice, lei dopo essere ritornata non si è concentrata solo su di te e questa cosa tu l’hai percepita. La sua presenza qui dentro ha risvegliato in te alcune cose”. L’ex fiamma di Martina Nasoni fa, poi, eco: “C’era alchimia tra voi, c’è ancora. Lei ti piaceva per determinate cose, torna qui dentro e ti mette alla prova”.

