Antonino Spinalbese, “Ginevra mi ha chiesto di dormire con lei”/ Social impazziti…

Antonino Spinalbese ha dormito con Ginevra Lamborghini?

Tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà potrebbe nascere qualcosa. E’ il sospetto che hanno in queste ore gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip. Dopo le critiche mosse a Giaele per la sua vicenda privata, Antonino Spinalbese è stato di conforto. Giaele si è confidata con l’ex compagno di Belen Rodriguez e ha ammesso di aver sospettato da subito che entrando nella casa si sarebbe attirata delle critiche: “Sapevo che la storia con mio marito avrebbe fatto discutere. E che nessuno sarebbe stato d’accordo con me”. Antonino a quel punto ha cercato di darle dei consigli: “Tu devi riuscire a spiegare alla gente che il tuo amore non è diverso da quello degli altri. Ieri mi sono anche arrabbiato quando affrontavo il discorso con Ciacci e Elenoire che la pensano al mio stesso modo”.

Giaele De Donà continua a sollevare polemiche tanto che parlando con le altre inquiline ha insinuato il dubbio che Spinalbese ci avesse provato con lei: “Ieri sera Antonino non sapeva dove dormire. E’ venuto da me dicendomi: “Non ho il letto per dormire”, io gli ho detto: “Antonino dormi nel mio letto, qua c’è una barriera in mezzo con i cuscini io da una parte e tu dall’altra perché devi dormire per terra scomodo?”. Antonino Spinalbese è però intervenuto: “Anche Ginevra me l’ha chiesto perché con Ginevra non è successo un casino. Anche Ginevra mi ha chiesto di dormire con lei”. Antonino ha poi preso le difese di Giaele: “Queste sono provocazioni per attaccarti, lascia perdere. Se scherzo con una bella ragazza il gruppo vede una cosa se scherzo con Wilma vedono altro”.

Antonino Spinalbese è stanco di parlare di Belen Rodriguez. Anche nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha di nuovo tirato fuori dal cilindro l’argentina per chiedere a Spinalbese cosa fosse rimasto di questo rapporto. Ovviamente Spinalbese ha tirato in ballo la figlia Luna Marì spiegando di non riuscire al momento ad instaurare un rapporto con un’altra donna. Nelle scorse ore parlando con Ginevra Lamborghini, Antonino Spinalbese si è però lamentato del comportamento di Signorini spiegando che vorrebbe evitare di parlare della sua ex per non fare show in televisione: “A me non piace fare lo show, poi viene strumentalizzato”.

Riferendosi a Signorini, ha poi aggiunto: “Lui ci prova, è normale ma che senso ha parlare di lei? Non ha senso, è fidanzata e parlare di lei significa metterla in difficoltà e anche se non stiamo più insieme a me questa cosa dà fastidio. Se volessi metterla in difficoltà andrei da lei, a tu per tu, non lo faccio così davanti a tutti”. Antonino Spinalbese non vuole più essere definito il compagno di Belen Rodriguez e soprattutto non vuole che la storia d’amore possa essere strumentalizzata per fare ascolti. Alfonso Signorini riuscirà a farsene una ragione?











