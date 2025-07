Antonino Spinalbese ha una nuova fidanzata? Spunta la misteriosa fiamma sui social per l'ex fidanzato di Belen

Nuovo amore alle porte per Antonino Spinalbese? Il noto parrucchiere ed ex concorrente di Grande Fratello e The Couple, è stato avvistato con una misteriosa ragazza fuori dal suo salone, uno scatto condiviso proprio dall’ex fidanzato di Belen Rodriguez, che ha alimentato i sospetti riguardo alla donna che ha posato al suo fianco, della quale non si hanno informazioni per il momento, chissà che lo stesso Antonino Spinalbese non decida di sbilanciarsi sui social nei prossimi giorni.

Vedremo dunque se tra il noto parrucchiere e la ragazza ci sarà modo di capire qualcosa in più riguardo al rapporto che li unisce. Non si sa molto riguardo alla situazione sentimentale dello stesso hair stylist, che aveva raccontato qualche tempo fa di aver trovato un importante equilibrio con la propria persona, ma non si è comunque sottratto a nuove conoscenze e non è da escludere che possa aver approfondito qualche discorso nelle ultime settimane. Insomma, tra Antonino Spinalbese questa misteriosa ragazza potrebbe essere scattato l’amore.

Antonino Spinalbese e il rapporto ritrovato con Belen Rodriguez

Una bella notizia per il parrucchiere nelle ultime settimane è la ritrovata armonia con l’ex fidanzata Belèn Rodríguez. Come ricorderanno gli appassionati di gossip, i due hanno messo al mondo la figlia Luna Mari, che spesso dunque porta Antonino e la showgirl argentina a mantenere i contatti per la serenità della famiglia. Tra Antonino Spinalbese e Belen Rodríguez è scattato dunque ancora una volta il sereno.

In una vecchia intervista concessa a Ciao Maschio da Nunzia De Girolamo, Antonino Spinalbese aveva parlato così della Rodriguez, svelando sul loro rapporto: “Io e Belen siamo due lunatici, adesso su questa cosa io ci scherzo e ne parlo anche in maniera divertente, ma vivendola allora, quando eravamo fidanzati, non lo era affatto”.

