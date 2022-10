Antonino Spinalbese, Helena Prestes: “Le nostre fughe erano alle 3..”/ La confessione

Grande Fratello vip 7, Antonino Spinalbese ha avuto una storia subito dopo Belen Rodriguez: parla Helena Prestes

Antonino Spinalbese può dirsi il single più desiderato d’Italia nella casa del Grande Fratello vip 7 in corso, dopo la rottura con Belen Rodriguez, e intanto, mentre cerca il riscatto in TV, Helena Prestes fa luce sulla loro lovestory vissuta clandestinamente. Ha preso parte al gioco del Grande Fratello vip per scrollarsi di dosso la nomea di ex fidanzato di Belen Rodriguez, la showgirl argentina che lui ha reso mamma bis a luglio agosto 2021 per poi rivelarsi insieme a lei un amore fugace, frutto di un errore di sopravvalutazione. Che come dichiarato da lui nella Casa, sarebbe stato quello di scegliersi come compagni di vita, per la mera attrazione fisica, nonostante le divergenze inconciliabili tra loro: lei, argentina, più grande di lui, un’affermata donna in carriera nello showbiz, lui un hairstyler residente a Milano che, oltre la differenza di età con la showgirl, sceglie improvvisamente di darsi alla fotografia, forse ispirato dalla vita stellare di lei, fino alla rottura della coppia. In seguito all’epilogo della storia con Belen Rodriguez, di cui lui si dichiara responsabile, Antonino Spinalbese avrebbe inseguito clandestinamente un nuovo amore, Helena Prestes, o almeno questa é la testimonianza che la stessa modella venezuelana riporta in un’intervista concessa a Fanpage. La modella é nota ai telespettatori per aver preso parte alla scorsa edizione di Pechino Express, insieme all’attuale coinquilina di Antonino al Grande Fratello vip, Nikita Pelizon, e incalzata sull’ultimo amore tormentato dalla volontà di Spinalbese di viversi la storia lontano dal gossip dopo il capitolo Belen, Helena Prestes lascerebbe intendere che il gieffino sia stato per lui la persona giusta al momento sbagliato: “Non eravamo pronti e non era il momento per noi due. Il mio ex stava cercando di tornare con me mentre ho conosciuto Antonino e credo che anche lui fosse ancora legato alla sua ex. In più i paparazzi ci seguivano tutti i giorni, non potevamo stare da soli”.

Quindi il ricordo di un retroscena d’amore ricorrente, condiviso con Antonino Spinalbese:” andavamo al parco alle 3 di mattina per non farci vedere – ricorda Helena Prestes -. L’unico giorno in cui mi ha invitato a bere un caffè è stato quello in cui siamo stati beccati”. I due sono finiti per essere avvistati dai paparazzi e da qui il gossip non ha mai smesso di braccarli, fino a logorarli: ” Lui mi ha chiesto un bacio a stampo, mi ha detto: “Mi dai un beso?”. Era tre settimane che ci vedevamo e non avevamo mai fatto nulla”. I due allora piccioncini clandestini sentivano il fiato dei paparazzi sul collo, in un turbolento momento storico per il protagonista del Grande Fratello vip, che ora si dichiara felicemente single e innamorato della figlia avuta da Belen Rodriguez, Luna Marie.

Helena Prestes si apre anche sulla liaison di Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini

A detta di Helena Prestes, a volere la fine della loro lovestory sarebbe stata lei , una scelta maturata in virtù della paparazzata di coppia di Chi magazine e quindi dal momento che lui non voleva esporsi rispetto alla loro storia, lasciandole intendere di voler tenere top secret il legame. Una clandestinità che alla modella stava troppo stretta, anche per il fatto stesso che lui non l’avesse mai invitata a cena fuori proprio per mantenere il riserbo massimo sul loro amore: “Non ci siamo più sentiti e sette giorni dopo è uscita la foto. Sono inca***a con lui- prosegue, nel racconto sofferto-, perché non mi ha nemmeno chiamata per chiedermi se stavo bene. Lui ha già vissuto queste cose, io non sono abituata. Poi l’ho chiamato e ha fatto finita di niente. Ci sono rimasta malissimo”. Insomma, forse bloccato dal peso della notorietà conseguita nel ruolo di compagno di Belen Rodriguez, l’ormai single Grande Fratello vip non sarebbe riuscito a coniugare i suoi doveri di padre con il nuovo amore, forse. Nella casa del Grande Fratello vip 7, Antonino Spinalbese ha intanto intrecciato una conoscenza intima con Ginevra Lamborghini, prima che lei venisse squalificata dal reality, ma cosa ne pensa al riguardo Helena Prestes? La modella dagli occhi di ghiaccio é certa che lui non sia pronto per un nuovo amore, dal momento che la priorità in assoluto su tutto sarebbe diventata la figlia per il concorrente del Grande Fratello vip.

