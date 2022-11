Antonino Spinalbese, i voti su Belen Rodriguez e Oriana Marzoli indignano/Web in tilt

Grande Fratello vip 2022, Antonino Spinalbese si apre senza filtri su Oriana Marzoli e…

Il Grande Fratello vip 2022 torna a far discutere, stavolta per alcune frasi di Antonino Spinalbese ritenute dall’occhio pubblico discutibili, in quanto sospetto paragone tra Belen Rodriguez e Oriana Marzoli. La bufera nasce da un dialogo che vede protagonisti Antonino Spinalbese e Charlie Gnocchi, con il secondo che nella Casa dei vipponi incalza il primo sulla intimità condivisa con la coinquilina, Oriana Marzoli. “Vuole trom*are, ha la fi*a bagnata”, sussurra senza alcuna reticenza Gnocchi all’orecchio di Antonino, che quindi si lascia andare ad una sonora risata. Ma per i più, tra i telespettatori e non solo, non ci sarebbe niente da ridere, rispetto a un discorso tra uomini registrato pubblicamente sulla sessualità di una donna, peraltro in assenza di quest’ultima. E a contestare la chiacchierata tutta al maschile, che non pochi utenti nel web ora tacciano di maschilismo, é la stessa produzione del reality che bacchetta Gene per l’uscita sulla modella bionda.

Antonino Spinalbese scioccato da Oriana: "Con lei è finita"/ C'entra la figlia Luna Marì: lei disperata!

Charlie Gnocchi e Antonino Spinalbese contestati in rete: nella bufera web, anche una sospetta menzione di Belen Rodriguez

E non finisce qui il nuovo casa della Casa, dal momento che Antonino Spinalbese, poi, assegnerebbe un voto a Oriana rispetto alla loro sessualità condivisa al Grande Fratello vip 2022: “Nove”. “Chi sei? Superman?” lo incalza, quindi, Gnocchi, con l’ex di Belen Rodriguez che chiarisce: “Non parlo di me”. Lo speaker replica: “Ho capito, pensavo di più”. E a questo punto entrerebbe in atto la menzione tacita di Belen Rodriguez, da parte di Antonino: “Sopra il nove, beh… Il dieci lo ho trovato ed è tostissimo”. Che Antonino voglia così esprimersi sul conto di Belen Rodriguez, la madre della primogenita Luna Marie, sono in tanti a supporlo in queste ore, con tanto di annesse accuse che tacciano lui e Charlie Gnocchi di dichiarazioni maschiliste. Che i due concorrenti del Grande Fratello vip 2022 in corso possano replicare alla polemica che ora li coinvolge?

