Antonino Spinalbese in crisi per la figlia Luna Marì: “Voglio vederla”/ La risposta di Oriana spiazza tutti

Antonino Spinalbese in crisi per la figlia Luna Marì: “Mi manca”

C’è una mancanza che per Antonino Spinalbese si fa giorno dopo giorno più insopportabile nella Casa del Grande Fratello Vip, ed è quella di sua figlia Luna Marì. Antonino non vede la bambina, avuta dalla relazione con Belen Rodriguez, dal suo ingresso nella Casa, due mesi fa ormai. Nelle ultime ore è allora tornato a parlare di lei, ammettendo di avere tanta voglia di rivederla.

Ad ascoltare lo sfogo di Antonino in giardino c’era Oriana Marzoli. I due si sono riavvicinati nelle ultime ore, chiarendo i dissapori dei giorni scorsi, motivo per il quale ora sembrano aver ritrovato la sintonia di prima. Oriana, ascoltando le parole malinconiche di Antonino, ha però replicato in un modo che ha spiazzato sia i presenti che il pubblico a casa.

Antonino Spinalbese pensa alla figlia, Oriana Marzoli spiazza: “Uscire per lei? Te ne pentiresti”

Oriana ha detto ad Antonino che è normale sentire la mancanza di una persona cara ma che si pentirebbe qualora decidesse di abbandonare il GF Vip solo per riabbracciarla. “Ti pentiresti, te lo dico io. – ha esordito Oriana rivolta ad Antonino – Anche se pensi che ti manca una persona o qualcosa tantissimo, dopo che ci stai insieme poi dici ‘non avrei dovuto abbandonare, non avrei dovuto’. Ti dico io di sì“. “Non è così”, si è affrettato però a replicare Spinalbese, sorpreso dalle parole di Oriana.

Lei ha però incalzato, parlando della mancanza che sente per il suo cagnolino: “Allora, io non sono mamma, quindi magari non capisco. Però ti dico… Dai! Anche io… Adesso non mi manca ancora il mio cane. Un pochettino sì. Perché sto sempre con lui. Non è lo stesso. Il cane è come un figlio, è uguale! Non è uguale, vabbè. Guarda che io devo scendere con lui due volte al giorno“. Parole, queste, di fronte alle quali anche il pubblico a casa è rimasto spiazzato.

MA ORIANA CHE PARAGONA LA MANCANZA PER LA FIGLIA DI NINO AL SUO CANE #Gintonic pic.twitter.com/O6F4D4VvMF — 🪁. (@ciclopeados) November 23, 2022













