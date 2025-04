Antonino Spinalbese sarà tra i concorrenti di The Couple, in partenza questa sera su Canale Cinque. Lo storico ex fidanzato di Belen Rodriguez torna protagonista in un reality dopo aver partecipato due anni fa al Grande Fratello, questa volta gareggerà con una concorrente della quale ancora non è stata rivelata l’identità, anche se pare possa essere Valentina Vignali. La nota influencer e cestista ha già partecipato in passato al programma Mediaset. E intanto sui social è esploso l’appello dei fan, che chiedono una coppia bomba:

“Al fianco di Antonino sarebbe bello se potesse entrarci Belen” si legge tra i commenti circolati sui social. Tutto questo dopo le notizie circolate di recente riguardo un riavvicinamento tra Belen e Antonino, che sembrano aver seppellito le tensioni del passato.

The Couple, come funziona il nuovo programma Mediaset

Intervistata a Verissimo da Silvia Toffanin, Ilary Blasi ha rotto il silenzio sul programma, svelando come funzionerà il format: “Ci saranno giochi e sfide in cui le coppie vinceranno le chiavi con cui poi apriranno la cassaforte con dentro il montepremi. Ci sarà un televoto e ci saranno delle eliminazioni” ha spiegato la padrona di casa del programma.

La stessa Ilary Blasi ha chiarito come funzionerà il regolamento per i concorrenti che troveremo in gioco: “Ci saranno otto coppie legate tra loro da un’amicizia, da un legame di parentela o professionale. Giocando in coppia devono essere uniti e capirsi velocemente per arrivare a vincere il montepremi di un milione di euro” le parole della conduttrice. Da qui è nata l’idea che si è sviluppata sui social riguardo a una possibile accoppiata formata da Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, di difficile realizzazione. Salvo colpi di scena sarà Valentin Vignali a giocare in coppia con Antonino Spinalbese, pronto a godersi l’esperienza nel programma di Canale Cinque.

