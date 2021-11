Antonino Spinalbese in ospedale/ Incidente per il compagno di Belen: le foto shock

Brutto incidente per Antonino Spinalbese. Il compagno di Belen Rodriguez, da pochi mesi diventato papà della piccola Luna Marì, ha pubblicato alcune stories su Instagram che hanno immediatamente allarmato i fan. Le foto mostrano, infatti, un’automobile dal vetro totalmente distrutto, come per un brutto incidente, poi il suo braccio con una flebo. “Ok” è l’unica parola che Antonino scrive a corredo delle immagini. È chiaro che l’hair stylist sia corso in ospedale dopo un incidente di cui, però, non si conoscono le dinamiche. Spinalbese infatti non ha voluto condividere i dettagli di quanto gli è accaduto proprio in queste ore, cosa che potrebbe comunque accadere nelle prossime ore, una volta conclusi tutti gli accertamenti del caso.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese in crisi/ L'amica "sceglie uomini da crescere…"

Antonino Spinalbese, dall’incidente alla crisi con Belen Rodriguez

Non è un periodo facile per Antonino Spinalbese, nelle ultime settimane al centro del gossip proprio per l’evoluzione della sua relazione con Belen Rodriguez. Stando alle ultime indiscrezioni, l’hair stylist e la showgirl argentina starebbero vivendo un momento di forte crisi, tanto da non vivere più sotto lo stesso tetto e vedersi solo per la figlia. D’altronde queste voci sono partite circa un mese fa, ma sono state momentaneamente spente da una paparazzata dei due in un’uscita romantica e una vacanza insieme. Eppure, a qualche giorno di distanza, le cose non sembrano essere migliorate e, anzi, si parla ormai di rottura per la coppia.

BELEN RODRIGUEZ, É CRISI CON ANTONINO SPINALBESE?/ Lei sbotta: "Cavoli miei..."

LEGGI ANCHE:

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: "Nessuna rottura"/ Chi: "Periodo complicato…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA