Antonino Spinalbese, incidente durante l’allenamento/ Due costole incrinate: Belen Rodriguez…

Antonino Spinalbese, attraverso una storia pubblicata su Instagram, ha mostrato la sua nuova forma fisica. Il compagno di Belen Rodriguez, nella foto in questione pubblicata dal sito Gossip.it, si mostra a torso nudo svelando ai followers di aver perso sei kg a causa di due costole incrinate. Una perdita di peso subita nel corso dell’ultimo mese e dovuta, probabilmente, ad un piccolo incidente durante un allenamento. Le costole incrinate lo hanno così costretto a non allenarsi per trenta giorni causandogli, così, una notevole perdita di peso.

Antonino Spinalbese, in attesa di poter tornare ad allenarsi, si sta dedicando totalmente alla sua vita da papà. Follemente innamorato della piccola Luna Marì, Antonino si sta godendo ogni istante con la piccola. Belen Rodriguez, nel frattempo, si è lasciata andare dedicando un post proprio al compagno.

Antonino Spinalbese, dolce papà con Luna dopo il dimagrimento

Antonino Spinalbese condivide la sua nuova forma fisica sui social mentre Belen Rodriguez ha dedicato proprio al compagno un tenero post mostrandolo mentre si occupa della piccola Luna a cui dà il biberon con il latte. Con l’amore della compagna e di sua figlia, Spinalbese ha così superato il piccolo incidente che lo ha tenuto ai box.

Innamorati e sereni, Antonino e Belen stanno ormai conquistando tutti i fans, innamorati della loro coppia. Accanto ad Antonino, Belen ha ritrovato la serenità dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino. Allo stesso modo, Spinalbese, accanto alla Rodriguez, ha trovato la voglia di formare una famiglia e la nascita della piccola Luna ha cambiato totalmente la vita di entrambi.

