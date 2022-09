Antonino Spinalbese innamorato di Ginevra Lamborghini al GF Vip?/ “Frenato dal suo cognome e…”

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini prima coppia del GF Vip 2022? Lui è frenato…

“Per me sta nascendo un amore”. È così che Cristina Quaranta ha commentato nel segreto del confessionale del Grande Fratello Vip l’avvicinamento di Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. I due nella Casa si stanno conoscendo e sono spesso uno accanto all’altra. È ormai chiaro che tra loro ci sia feeling e anche un’attrazione, come d’altronde Ginevra ha confermato sin da subito, ammettendo di apprezzare l’aspetto dell’hairstylist.

Nella Casa ormai tutti sono convinti che se c’è una coppia che si formerà presto è proprio la loro, eppure Spinalbese non ne sembra così convinto. Anzi l’ex di Belen Rodriguez ha rivelato che, pur sentendo un’affinità con Ginevra, ora non si sente proprio ad intraprendere una relazione sentimentale, a maggior ragione con lei.

Antonino Spinalbese: “Ginevra mi piace ma ecco cosa mi frena”

“Chi mi piace di più di persona assolutamente Ginevra. – ha spiegato Antonino Spinalbese chiacchierando con alcuni compagni d’avventura – Il piacere è quello, non solo estetico.” ha specificato. Così ha chiarito il motivo principale che lo frena: “Però ti posso dire, se ci fosse dell’interesse mi bloccherei. Perché lei comunque ha un nome. Se non facesse di cognome Lamborghini e se io non fossi chi sono allora mi butterei con leggerezza, ma non è così!” Antonino è dunque frenato dal pesante cognome di Ginevra, d’altronde ha già vissuto una storia d’amore con una donna dal cognome molto influente ed è stato proprio quel cognome a dividere le loro strade per “vite troppo diverse”, ha spiegato lui in questi giorni nella Casa. Tra il dire e il fare, però, ci sono di mezzo sei mesi chiusi nella Casa del Grande Fratello Vip, quindi non tutto è detto.

