Antonino Spinalbese innamorato di Ginevra Lamborghini?/ Lui fa dietrofront e…

Antonino Spinalbese fa dietrofront su Ginevra Lamborghini: “Sarebbe nata una bella amicizia ma…”

Antonino Spinalbese innamorato di Ginevra Lamborghini? Nella casa del Grande Fratello Vip sembrava essere nata la prima coppia. In molti infatti pensavano che tra Antonino e Ginevra ci fosse una particolare sintonia. Ieri Antonino si è confidato con Luca Salatino che ha cercato di indagare su quali fossero realmente i suoi sentimenti per Ginevra. Luca punzecchia Antonino: “Tu sei innamorato, perché non lo vuoi ammettere?”. Antonino Spinalbese non sembra intenzionato a rispondere ma Luca prosegue: “C’è una persona fuori dal GF Vip che ti piace”. Dopo aver capito a chi si riferisse Luca, Spinalbese ha precisato: “Ginevra? Ginevra se non l’avessi conosciuta qua magari fuori non l’avrei mai conosciuta”.

Helena Prestes: "Antonino Spinalbese? Nessuna storia al GF Vip"/ "Ci siamo lasciati…"

Antonino Spinalbese è entrato nella casa del grande Fratello Vip con la speranza di incontrare un nuovo amore. Infatti parlando con Salatino ha detto: “Io mi sono chiesto: “Che tipe ci sono?”, non è che devo andare al sodo eh! Ma l’idea che ci fossero delle ragazze mi dava quell’aspettativa… Adesso, siccome è lunghissimo questo percorso, una volta che esco io ritorno alla mia vita. Certo, la incontrerò ancora Ginevra ma io non è che ragiono come i ragazzini, c’ho una famiglia io. Se avessi avuto più tempo sarebbe nata senza dubbio una bella amicizia”. Antonino Spinalbese sembra non essere più motivato a rimanere nella casa del Grande fratello Vip come lo era prima e probabilmente l’uscita di Ginevra ha influito molto su questo aspetto.

GF Vip, Antonino Spinalbese vs Edoardo Donnamaria/ "Sei un cazzon*, non hai le pall*"

Antonino Spinalbese e la strana reazione agli aerei dedicati a lui e Ginevra Lamborghini

Nelle scorse ore sopra la casa del Grande Fratello Vip sono volati due aerei dedicati ad Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Il gieffino se n’è accorto ma la sua reazione ha sorpreso i fan. Invece di sorridere Antonino si è mostrato perplesso e dubbioso, quasi contrariato del gesto dei fan: “A e Gin mai soli. Così tanto in così poco. Gintonic“. All’inizio Antonino non aveva compreso nulla della dedica e pensava che il messaggio gli fosse stato inviato dal suo migliore amico. Pamela Prati e Alberto De Pisis però gli hanno spiegato che in realtà il messaggio era stato scritto dai fan del programma per lui e Ginevra: “Ma quindi è per me? Ale grazie! Il mio socio, il mio migliore amico, me l’ha fatto lui. Sono sicuro sì. Cosa? Dici che è riferito a Ginevra? Ma che cosa c’entra? Ragazzi no! Cosa significa mai soli allora? Allora salutiamo Ginevra e Alessandro nel dubbio e anche grazie ai fan“.

Ginevra Lamborghini in crisi con il fidanzato?/ "Sono single": gelosa di Antonino, ma un tweet la sbugiarda..

Subito dopo è volato un altro aereo con un altro messaggio: “No Gine, no party. Manchi, I tuoi Gintonic“. Anche in questo caso Antonino Spinalbese non aveva compreso nulla del messaggio ma ci ha pensato Alberto De Pisis a spiegarglielo invitandolo a ringraziare i fan: “E questo cosa significa adesso? Lo so che Gin manca. Cosa ci posso fare io? Questi dicono no Gine no party. Sì ragazzi e cosa dovrei fare io adesso? Me ne devo andare allora. Fate rientrare Ginevra allora, ma non ci devo pensare io. Qui bisogna ringraziare. Ringrazio tutti i… i Gintonic. E poi portateci dei gintonic da bere. Non tanto a me, ma agli altri ragazzi qui dentro”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA