Antonino Spinalbese innamorato di Ginevra Lamborghini/ “Mi manca, riesce a tirare fuori ciò che nascondo”

Antonino Spinalbese, Ginevra Lamborghini chiarisce con il gieffino

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini hanno avuto un confronto durante la diretta del Grande Fratello Vip 2022. I due hanno legato davvero molto durante il loro percorso nella Casa; qualcosa però, è andato storto nell’ultima puntata dove l’ereditiera ha attaccato l’hair-stylist duramente.

Ginevra Lamborghini "Scusa Antonino se ti ho pugnalato alle spalle"/ Lui: "Posso baciarla?", Alfonso lo gela

Ginevra Lamborghini, come riporta Leggo, è tornata per poter chiedere scusa ad Antonino Spinalbese: “Ho avuto bisogno di vederti come prima cosa volevo chiederti scusa perchè ho frainteso le tue parole. Ora ho capito. In questi giorni ti ho visto molto provato e non ti avrei mai voluto pugnalare alle spalle, non era mia intenzione. Quello che è successo come hai detto tu non è niente, ho capito chi sei, quella cosa che hai detto faceva parte di un altro contesto, non mi hai infangata o voluto mettere in una posizione brutta e ti volevo chiedere scusa. Non ti voglio vedere così, triste, lo so che è pesante”.

Antonino Spinalbese/ Deride Nikita e lancia sospetti su Giale De Donà: "Non mi fido per nulla di te"

Antonino Spinalbese e le dichiarazioni a Ginevra che fanno sognare i fan

I fan dei “Gintonic” sono tornati a sperare nella coppia grazie ad alcune dichiarazioni di Antonino Spinalbese. L’hair-stylist, infatti, dopo aver sentito le scuse dell’ereditiera ha ammesso che gli manca molto.

“Basta fare casino se però è servito a farti venire qui possiamo rifarlo. Io credo che nella vita si può sbagliare ma che si possa dare una seconda possibilità, sì la rivorrei nella casa. All’interno di questa casa devi ritrovare dei paracaduti e Ginevra lo era. Quando ti viene a mancare qualcosa inizia a vedere tutto nero. Sì mi manca, Ginevra riesce a tirarmi fuori quello che io nascondo“. A questo punto, Ginevra risponde: “Anche tu mi manchi”. Che sia amore tra i due gieffini? Intanto c’è da considerare il flirt tra il bel parrucchiere e Giaele De Donà, che sembrano sempre più vicini.

GF Vip, Giaele De Donà sempre più vicina ad Antonino/ "Gli voglio tanto bene ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA