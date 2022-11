Antonino Spinalbese, lite con Luciano Punzo: “Mi sta prendendo in giro”/ Lui ammette: “Ho sbagliato”

Lite tra Antonino Spinalbese e Luciano Punzo al Grande Fratello Vip: “Ma chi vuoi prendere in giro?”

Lite e pentimento al Grande Fratello Vip 2022 tra Antonino Spinalbese e Luciano Punzo. L’appunto fatto da quest’ultimo in un confessionale, mandato in onda da Signorini durante l’ultima diretta, ha scatenato in Casa lo scontro tra i due. Luciano ha infatti accusato Antonino di essere un ‘burattinaio’ con le donne in Casa, commento sul quale Spinalbese ha poi riflettuto in confessionale.

“Burattinaio devo dire che è un aggettivo nuovo che non mi era mai stato dato. – ha esordito, lanciando poi l’attacco a Punzo – A Lucià, ma che stai dicendo? La cosa che odio di più in assoluto è quando uno mi prende in giro. Ma chi pensi di prendere in giro? Ci è o ci fa? Secondo me la seconda, quindi mi sta prendendo in giro!”

Luciano Punzo pentito per le parole su Antonino: “Sono immaturo”

Spinalbese ha dunque affrontato Luciano, accusandolo di essere falso visto che avrebbe potuto dirgli ciò che pensa molto prima della clip in puntata. Un errore di cui Punzo si è successivamente accorto, al punto tale da scusarsi con lui e ammettere poi, in un confessionale: “Era giusto che io chiedessi scusa perché è vero. Questo mi fa capire che anche io sono una persona immatura che su alcune cose deve ancora crescere.”

Luciano ha dunque vissuto un momento di crisi per questo suo comportamento, ma a consolarlo ci ha pensato Micol Incorvaia: “Si è sentito molto in colpa e la discussione che ha avuto con Antonino lo ha fatto riflettere.” ha quindi successivamente rivelato in un confessionale.

