Il confronto che i fan di The Couple stavano aspettando è finalmente arrivato. Pierangelo Greco che, negli scorsi giorni ha rivolto critiche ad Antonino Spinalbese accusandolo di essere uno stratega e di essere l’unico in grado di sapere come muoversi all’interno del reality, ha avuto un confronto con l’hair stylist che si è trasformato in una lite. Senza alzare i toni, Spinalbese ha provato a capire i motivi del risentimento del coinquilino nei suoi confronti spiegando anche perché considera offese determinate critiche.

“Tu dalla mattina alla sera mi inquadri, mi studi, ma cosa vuoi? Tu lanci frecciatine. Guarda che tu hai un pregiudizio e lo vedo benissimo. Con Irma non ci eravamo presi subito all’inizio, ma poi abbiamo parlato e ci siamo capiti, con te non è possibile. Tanto tu la pensi così e l’ho capito. Se mi dai dello stratega qui non è un complimento. Sei falso perché fingi che sia quasi una cosa bella. Almeno sii sincero. Mi dici che sono furbo e gioco bene, ma non è bello. Te mi vuoi fregare con le parole fingendo di farmi complimenti, ma che sono in realtà delle critiche”, ha detto Antonino che poi spiega di non usare la stessa moneta semplicemente perché si considera più maturo.

La replica di Pierangelo Greco ad Antonino Spinalbese

Dopo aver ascoltato le parole di Antonino Spinalbese, Pierangelo Greco ha provato a difendersi spiegando il proprio punto di vista all’ex di Belen Rodriguez. “Io passo le giornate a guardarti? Ma anche meno! Ma chi ti considera? Non è che passo le ore dalla mattina alla sera a pensare a te. Però penso che ci siano delle discrepanze tra ciò che dici e come ti comporti. Posso dire che non mi quadra? Oppure devo solo elogiarti?”, chiede l’amico di Jasmine Carrisi.

“Io fino a ora non ho conosciuto la parte onesta o non stratega di te. Non mi hai dimostrato onestà. Ma guarda che se non ci tieni a farmi cambiare idea a me non frega nulla, campo lo stesso. Tu non mi metti in dubbio perché forse non hai opinioni su di me o non ti interessa. Io parlo perché c’è libertà di farlo e penso che tu sia stratega“, ha concluso ribadendo la propria posizione.

