Antonino Spinalbese, la madre e le sorelle Lucia e Assunta/ “La vita per noi non è stata facile…”

Antonino Spinalbese, il rapporto con la madre e le due sorelle

Antonino Spinalbese a breve sarà ospite a Verissimo e si lascerà andare a dichiarazioni molto personali. Già all’interno della casa del Grande Fratello Vip Antonino aveva parlato di un argomento molto delicato: il suo passato e la sua famiglia.

Dopo la morte del padre avvenuta quando aveva solo 17 anni, la vita dell’ex gieffino è stata stravolta, si è dovuto occupare delle sue due sorelle e di sua madre, che dopo quell’avvenimento era cambiata e soffriva molto. Antonino aveva raccontato: “Ho sofferto tantissimo per mia sorella più piccola. Lei non ha ricordi di mio padre e non sa cosa vuol dire avere un padre. Trovare una soluzione per riempire quel vuoto è un’angoscia che ti rimane nel tempo. Mia madre ha avuto coraggio. Si è ritrovata senza l’amore della sua vita, perché lei era innamorata anche quando si sono lasciati. Mia madre non è più stata quella di prima. Mi preoccupa che mia madre possa continuare a soffrire, non se lo merita”. All’interno della casa più spiata d’Italia, sia la madre che una delle due sorelle gli hanno fatto una sorpresa e lo hanno anche rassicurato su alcuni punti.

Antonino Spinalbese: le parole della madre e delle due sorelle

Al Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese ha ricevuto molto affetto da parte della sua famiglia. Dalla madre, Antonino aveva ricevuto una splendida lettera: “La vita per noi non è stata del tutto facile, ma ci ha resi più forti e più uniti. Tu e le tue sorelle mi avete dato la forza di andare avanti e oggi sono felice delle soddisfazioni che mi avete dato. Sei cresciuto troppo in fretta e non sei riuscito a vivere la vita con leggerezza. Sei cresciuto troppo in fretta e non sei riuscito a vivere la vita con leggerezza. Fati fatica ad esprimerti e quando lo fai sembra che sei arrabbiato con il mondo. È per questo motivo che eviti le discussioni, ma questa tua dinamica interna la conosciamo solo noi. Sei un uomo con la U maiuscola, io e le tue sorelle lo sappiamo. Oggi che ti vedo realizzato, posso dirti che anche tuo padre sarebbe stato orgoglioso di te”.

Anche le due sorelle di Antonino gli hanno fatto una sorpresa all’interno del reality; Assunta, la sorella maggiore gli ha detto: “Sei il regalo più bello che mamma e papà potessero farmi”. Lucia, la sorella minore invece gli ha detto: “Sto crescendo, voglio che tu mi veda come una donna. Sono estremamente orgogliosa di te, ti sei aperto tanto, anche parlando di papà”.

