Antonino Spinalbese è “un papà piagnone”: così si è definito in diretta a The Couple, parlando del grande amore della sua vita. Lei si chiama Luna Marì ed è la figlia che è nata dalla sua relazione con Belen Rodriguez. Per lei, l’hairstylist ha ammesso di essere pronto a tutto, anche a non farsi una famiglia ma a dedicarsi solo alla sua bambina.

“Io esco da lavoro e il mio primo pensiero è mia figlia. – ha ammesso Antonino a The Couple – Se riesco ad andare da lei, a Milano, prendo e vado. È il mio farmi star bene, è la motivazione a tutto. Quindi ho scoperto qual è la felicità.” Da papà separato – visto che la sua relazione con Belen è finita anni fa – Spinalbese deve fare i conti col distacco da sua figlia, aspetto del quale ha parlato senza filtri in un confessionale a The Couple.

Antonino Spinalbese innamorato di sua figlia Luna Marì: “Per lei disposto a non farmi una famiglia”

“Sono riuscito anche a capire che non mi serve averla fisicamente, – ha dichiarato Antonino – sarà anche una sorta di scudo che mi faccio, ma funziona, perché noi padri separati, per essere felici, dobbiamo in qualche modo anche abituarci al distacco.” Per la sua Luna Marì, Antonino ha fatto anche un passo indietro rispetto alla sue scelte, a partire dal rapporto con la sua ex compagna. “Rimango dell’idea che posso accettare qualsiasi cosa pur di farla felice. – ha spiegato – Posso anche non crearmi una famiglia, perché in realtà la mia famiglia non è mai cambiata. Questo è l’amore di mia figlia.” Così ha concluso: “Quindi mi sono rinnamorato di sua madre, dei suoi nonni, dei suoi zii, io vivo per il sorriso di mia figlia.”