Antonino Spinalbese: “Mia figlia Luna Marì mia vera sposa”/ “Fede al dito perché…”

Antonino Spinalbese è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News andata in onda nel pomeriggio di oggi, lunedì 25 aprile 2022. Nel corso del programma, condotto da Francesco Fredella e Alessandra Vatta, Spinalbese ha raccontato di avere iniziato a fare il parrucchiere all’età di 17, 18 anni e, ultimamente, “di notte mi prende l’ispirazione e comincio a tagliare. Taglio i capelli ai miei familiari, ai miei amici”. Dunque, di notte il giovane dorme poco? “Ci sono volte in cui non dormo per niente e magari alle 6 del mattino sono già sveglio e altre invece in cui devo essere buttato giù dal letto”.

Oltre a intraprendere un’avventura imprenditoriale (Antonino Spinalbese produce costumi da bagno da uomo, ndr), attualmente “sto iniziando ad appassionarmi alle piante. Sto facendo un po’ di tutorial… Qualcuna non ce l’ha fatta, però mi sto specializzando”.

ANTONINO SPINALBESE PARLA DELLA FIGLIA LUNA MARÌ: “VOGLIO CHE SIA SORRIDENTE E FELICE”

Nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, Antonino Spinalbese ha spiegato il significato della fede che porta al dito: “C’è inciso sopra il nome di mia figlia, Luna Marì. Mi hanno fatto questo regalo che non tolgo mai, in quanto penso che tutto il resto potrà essere quasi solo come un’amante, perché la mia vera sposa è mia figlia. Io per lei spero un futuro sereno, la vorrei con il sorriso stampato in faccia dal mattino alla sera. Basta che sia sorridente e felice e le auguro il meglio”.

Antonino Spinalbese ha poi sottolineato di avere fatto tantissime rinunce d’amore e “sono rinunce che non pesano. Mi organizzo nei minimi dettagli con Luna Marì. L’ho lasciata ieri sera, me la sono goduta da morire e raccontarlo è quasi sminuire quello che provo quando sono con lei”. Nel futuro di Antonino Spinalbese “non so cosa ci sia. Credo che un passo alla volta si possa vedere quale sia la cosa che mi renda più felice. Oggi mi sento molto contento e voglio avere tanto tempo a disposizione per mia figlia. Esagerare col lavoro non è un bene”.

