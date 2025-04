Antonino Spinalbese punge le sorelle Testa a The Couple: “Non capisco…“

Nella Casa delle Coppie di The Couple la prima settimana di reality ha già delineato diverse antipatie e simpatie tra i concorrenti, così come alcune strategie e dinamiche di gioco. In molti sottolineano in particolare che la coppia più competitiva sia indubbiamente quella formata da Irma e Lucia Testa e, nei loro confronti, Antonino Spinalbese muove alcune critiche non nascondendo di percepire un clima di ostilità e freddezza da parte loro.

Come mostra una clip pubblicata sul sito di Mediaset Infinity, l’hairstylist si è confidato con Andrea Tabanelli e i fratelli Danilo e Fabrizio Mileto proprio su questa questione. Il concorrente lamenta di sentirsi bersaglio di sguardi e ostilità da parte delle sorelle Testa, che lo vedrebbero come un personaggio costruito (critica mossa anche da Pierangelo Greco): “Con chi sono fissate? Con me. Mi dicono: ‘Antonino, tu studi e fai…’. Io vi sto solo consigliando su come fare belle figure. Mi piace il gioco, giochiamo, ci divertiamo, ma non capisco…“.

Antonino Spinalbese, confronto con Irma Testa: cosa succede a The Couple

Antonino Spinalbese viene confortato dai compagni di viaggio a The Couple, ma rimane in lui l’amarezza per una situazione irrisolta e per un clima di ostilità soprattutto con Irma Testa: “Io vedo e lei è a disagio, non mi guarda. Ma io non ho problemi, zero“. A seguire, il concorrente decide di affrontare direttamente la pugile, la quale gli spiega cosa non le va giù: “Tra tutti sei quello meno desideroso di giocare…“. La campionessa di boxe vede infatti in lui poca spinta al gioco e alla vittoria, uno spirito poco competitivo.

Allo stesso tempo, però, lo considera anche un giocatore molto leale: “Se fossi entrata qua con lo stesso pacchetto che hai preso tu per venire qui, sarei più tranquilla anche io. L’ho detto anche in Confessionale, sei molto leale: anche se avessi meno voglia di vincere, metteresti tutta la voglia per aiutare un compagno che hai in squadra“. Antonino a quel punto replica, in una situazione tra i due che resta comunque irrisolta: “Non avrei voluto fare questo discorso, volevo farmi vedere nei modi e gesti a lungo andare, ma so che facendo questo perdo tempo. Questo non c’entra niente con il gioco“.